Milan, c’è stata la possibilità di vendere anche Leao: cosa è successo in estate

Il Milan avrebbe potuto vendere anche il portoghese la scorsa estate: i sondaggi sono arrivati, ecco cosa è successo e il retroscena

Rafael Leao è pronto a tornare in campo domenica contro il Napoli. L’infortunio è ormai alle spalle dopo oltre 40 giorni di stop: un problema al polpaccio accusato contro il Bari in Coppa Italia lo scorso 17 agosto lo ha costretto a saltare finora tutte le partite di campionato, e adesso è pronto per rientrare nell’appuntamento più importante, quello nel primo big match della stagione con gli azzurri di Antonio Conte.

Leao è uno dei pochissimi rimasti del Milan dello Scudetto del 2022 e anche di quello storico quarto di finale di Champions League proprio contro i partenopei vinto dai rossoneri. Piano piano, Giorgio Furlani ha fatto fuori quasi tutti, distruggendo così il durissimo lavoro di Paolo Maldini nel giro di pochissimo tempo. E se Leao è rimasto, è solo perché nessuna squadra si è mai presentata con l’offerta giusta. Lo sottolinea anche Matteo Moretto nel suo ultimo video: “Al Milan non ci sono incedibili, un po’ come in tutti i club italiani“.

Retroscena Leao, non solo Bayern Monaco: chi lo ha cercato

In un caso, infatti, il Milan avrebbe provato a vendere Leao: “Se fosse arrivare un’offerta fra gli 80 e i 90 milioni di euro, il Milan non avrebbe chiuso le porte ma si sarebbe seduto a parlarne“. C’è stata una squadra in particolare ad interessarsi a lui, ma non è stata l’unica: “Ha ricevuto dei sondaggi concreti dal Bayern Monaco che non ha affondato, non ha presentato un’offerta vera e propria. C’erano anche altri club, sondaggi dalla Premier League e dall’Arabia Saudita, ma nessuno ha mai fatto un’offerta scritta e ufficiale”.

La valutazione di Leao è altissima: la sua clausola rescissoria è di 175 milioni ma è una cifra impossibile per qualsiasi club. Basterebbe poco molto meno per convincere Furlani a mandarlo via, ma Rafa è contento a Milano: “Il Milan chiede una cifra importante per Leao, lui è contento di restare e con la voglia di proseguire con un progetto importante con Allegri in panchina. Ci sono i presupposti per una grande stagione insieme”. “In scadenza nel 2028, è il giocatore simbolo perché arriva da un percorso di diversi anni. Si aspetta il massimo e contro il Napoli tornerà tra i convocati, impossibile da titolare e vedremo se entrerà“.