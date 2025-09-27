Milan-Napoli, Conte in emergenza: le probabili formazioni

Se Allegri recupera Leao, invece Conte deve presentarsi a Milano con alcuni assenti: ecco le probabili scelte di formazione.

Massimiliano Allegri e Antonio Conte allenatori di Milan e Napoli
Dopo quattro vittorie consecutive, il Milan affronta quello che è un vero e proprio esame di maturità. Domenica sera a San Siro riceve il Napoli, campione d’Italia in carica e capolista di questa Serie A con punteggio pieno.

Massimiliano Allegri si aspetta una prestazione di alto livello da parte della sua squadra, che nella giornata successiva avrà un altro scontro diretto, contro la Juventus a Torino. È un momento nel quale i rossoneri devono dimostrare di che pasta sono fatti, se hanno davvero fatto un salto di qualità e possono guardare al futuro con l’ambizione di poter puntare allo Scudetto. I tifosi sono impazienti di vedere Milan-Napoli, nella quale ci sarà anche il ritorno attivo della Curva Sud Milano, che sosterà la squadra a San Siro dopo essere stata silente nelle scorse partite casalinghe.

Serie A, Milan-Napoli: le scelte di Allegri e Conte

Per quanto riguarda la formazione di Allegri, non dovrebbero esserci sorprese. Nel 3-5-2 vedremo di nuovo Mike Maignan in porta e il terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic in difesa. A centrocampo Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñan agirano sulle fasce, mentre gli interni saranno Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot. In attacco Christian Pulisic affiancherà Santiago Gimenez.

Massimiliano Allegri e Rafa Leao durante un allenamento a Milanello
La novità sarà in panchina, visto che il Milan ritrova Rafael Leao. Dopo l’infortunio muscolare capitato il 17 agosto contro il Bari, in questi giorni il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo ed è convocato per la partita. Ovviamente, essendo rimasto fuori a lungo, ha un minutaggio molto ridotto. Probabilmente, Allegri non gli darà più di 15-20 minuti, nel caso in cui decidesse di mandarlo in campo.

In casa Napoli la situazione è peggiore. Antonio Conte in conferenza stampa ha annunciato che, oltre ad Alessandro Buongiorno, in difesa mancherà anche Amir Rrhamani. Non sono tra i convocati neppure Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. Reparto difensivo un po’ in emergenza, dunque.

SERIE A, MILAN-NAPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Gimenez.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund

