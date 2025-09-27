Milan-Napoli, Conte in emergenza: le probabili formazioni

Se Allegri recupera Leao, invece Conte deve presentarsi a Milano con alcuni assenti: ecco le probabili scelte di formazione.

Dopo quattro vittorie consecutive, il Milan affronta quello che è un vero e proprio esame di maturità. Domenica sera a San Siro riceve il Napoli, campione d’Italia in carica e capolista di questa Serie A con punteggio pieno.

Massimiliano Allegri si aspetta una prestazione di alto livello da parte della sua squadra, che nella giornata successiva avrà un altro scontro diretto, contro la Juventus a Torino. È un momento nel quale i rossoneri devono dimostrare di che pasta sono fatti, se hanno davvero fatto un salto di qualità e possono guardare al futuro con l’ambizione di poter puntare allo Scudetto. I tifosi sono impazienti di vedere Milan-Napoli, nella quale ci sarà anche il ritorno attivo della Curva Sud Milano, che sosterà la squadra a San Siro dopo essere stata silente nelle scorse partite casalinghe.

Serie A, Milan-Napoli: le scelte di Allegri e Conte

Per quanto riguarda la formazione di Allegri, non dovrebbero esserci sorprese. Nel 3-5-2 vedremo di nuovo Mike Maignan in porta e il terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic in difesa. A centrocampo Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñan agirano sulle fasce, mentre gli interni saranno Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot. In attacco Christian Pulisic affiancherà Santiago Gimenez.

La novità sarà in panchina, visto che il Milan ritrova Rafael Leao. Dopo l’infortunio muscolare capitato il 17 agosto contro il Bari, in questi giorni il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo ed è convocato per la partita. Ovviamente, essendo rimasto fuori a lungo, ha un minutaggio molto ridotto. Probabilmente, Allegri non gli darà più di 15-20 minuti, nel caso in cui decidesse di mandarlo in campo.

In casa Napoli la situazione è peggiore. Antonio Conte in conferenza stampa ha annunciato che, oltre ad Alessandro Buongiorno, in difesa mancherà anche Amir Rrhamani. Non sono tra i convocati neppure Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. Reparto difensivo un po’ in emergenza, dunque.

SERIE A, MILAN-NAPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Gimenez.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund