Milan, nuovo affare col Real Madrid: un altro giovane talento in prestito

Mancano oltre tre mesi alla sessione invernale del calciomercato, ma i rumors su possibili operazioni per il 2026 rimangono. Anche in chiave Milan si parla di alcuni acquisti che potrebbero essere fatti nel prossimo futuro.

Ad esempio, nell’ultimo mercato estivo non sono arrivati né un difensore centrale di esperienza né un nuovo centravanti. I prossimi mesi serviranno a capire se già a gennaio la dirigenza potrebbe muoversi in quei ruoli o se ogni discorso verrà rinviato all’estate. Tutto dipenderà dalle prestazioni e dai risultati della squadra, oltre che dalle eventuali occasioni che ci saranno sul calciomercato. In questo momento, Massimiliano Allegri pensa solo ai calciatori che ha in organico e non a futuri acquisti. Cerca di valorizzare chi c’è, il resto si vedrà più avanti.

Calciomercato Milan, idea dal Real Madrid: le ultime news

L’eventuale intervento in attacco dipenderà dal rendimento di Santiago Gimenez, chiamato a fare gol con regolarità per non essere messo nuovamente in discussione. Si è sbloccato nella recente partita di Coppa Italia contro il Lecce, ora deve essere costante e dimostrare di meritare la maglia rossonera.

Se Gimenez dovesse fare bene, non ci sarà nessun investimento nel suo ruolo. Tuttavia, il giornalista Niccolò Ceccarini di Tuttomercatoweb non esclude che possa arrivare un giovane centravanti. Fa il nome di Gonzalo Garcia, 21enne spagnolo che milita nel Real Madrid e che nelle prime partite della stagione ha avuto poco spazio (90 minuti spalmati su 4 presenze nella Liga). Aveva segnato 4 gol nel Mondiale per Club, però nell’ultimo mese e mezzo Xabi Alonso ha fatto scelte diverse: non gli si può dare torto, avendo vinto tutte le 7 partite disputate.

Il Milan sta monitorando la situazione e potrebbe farsi avanti, se il Real Madrid aprisse alla cessione in prestito con diritto di riscatto di Garcia. Oggi non c’è una trattativa, quindi è prematuro parlarne, si capirà nei prossimi mesi se ci potranno essere degli sviluppi. Nel caso in cui il minutaggio dovesse rimanere ridotto, l’attaccante spagnolo potrebbe chiedere il trasferimento. Forse, per la sua crescita sarebbe meglio un prestito in Spagna, dove avrebbe maggiori chance di trovare spazio e mettere in mostra le sue qualità. Il Real Madrid valuterà le diverse opzioni sul tavolo, se e e quando si presenterà il momento.