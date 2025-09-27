Modric scavalca Leao, è successo davvero: la notizia sorprende i milanisti

Il campione croato sta sorprendendo chi era scettico sul suo arrivo in rossonero: e trapela anche una notizia sorprendente.

“È finito“, “È bollito“, “Viene a svenare“, “Non serve a niente“: queste sono solo alcune delle frase scritte da qualche sedicente esperto di calcio quando Luka Modric ha firmato con il Milan. Sono passate solo poche partite, dunque bisognerebbe attendere per valutazioni più approfondite, però le premesse sono assolutamente positive.

Fin da subito il centrocampista croato si è imposto come titolare e come leader della squadra di Massimiliano Allegri. A Milanello è un esempio da seguire, la guida che serviva a un gruppo che in questa stagione ha la missione di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e che magari potrà anche puntare allo Scudetto, se a marzo (cit. Allegri) sarà nella posizione giusta.

Milan, il sorpasso di Modric su Leao

Fin dal suo arrivo a Milano, Modric ha attirato su di sé tantissimo affetto da parte dei tifosi. Chiaramente, era già apprezzatissimo ai tempi del Real Madrid, però vederlo ora più da vicino forse fa comprendere ancora meglio la sua grandezza. Come calciatore e come persona.

La Gazzetta dello Sport rivela che il nazionale croato è anche diventato il giocatore del Milan che vende più magliette. Ha superato Rafael Leao, che era il numero 1 dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United nel mercato estivo 2023. Un grande boom c’è stato per quanto riguarda le vendite del terzo kit, quello giallo che richiama la stagione 1995/1996, conclusa con la vittoria dello Scudetto numero 15 della storia del club.

Proprio con la maglia gialla è arrivato il primo gol al Milan di Modric, andato a segno contro il Bologna a San Siro. Una rete decisiva, visto che la squadra di Allegri ha vinto 1-0 un match di campionato molto importante e caratterizzato anche da alcuni episodi arbitrali sfavorevoli. Il campione ha fatto la differenza e ha regalato 3 punti pesanti.

Nelle prossime partite il Milan affronterà squadre forti come Napoli e Juventus, quindi sarà particolarmente importante avere un Modric in grande spolvero. Non a caso, Allegri lo ha lasciato in panchina nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce. I rossoneri dovranno sostenere due esami di maturità decisamente impegnativi e hanno tutte le intenzioni di superarli a pieni voti.