Non aveva intenzione di lasciare il Milan, conferma ufficiale: “Hanno fatto di tutto per cedermi”

Il giocatore che ha lasciato il Milan di recente è uscito allo scoperto in queste ore: ha confermato che non voleva andar via

Subito dopo la fine del calciomercato, ad inizio settembre il Milan è rimasto attivo per alcune operazioni in uscita. Era complicato risolvere la grana Ismael Bennacer, che rischiava seriamente di diventare un problema come lo è ancora oggi Divock Origi. Invece, l’algerino ha trovato una nuova squadra a mercato chiuso in Italia: si è trasferito alla Dinamo Zagabria dove ha ritrovato Zvonimir Boban, il dirigente che, insieme a Maldini e Massara, decise di portarlo al Milan. Il croato ha sempre espresso grande stima nei suoi confronti e ha sicuramente avuto un peso in questa decisione.

Ma non c’era solo Bennacer da piazzare: il Milan aveva ancora in rosa anche Yacine Adli, rientrato dal prestito alla Fiorentina. Nelle scorse settimane, si è diffusa un’indiscrezione sul suo conto: sarebbe stato lui a chiedere ai viola di non essere riscattato perché voleva giocarsi le sue carte coi rossoneri e con Allegri, ma non ha mai avuto nemmeno l’opportunità. Si è allenato per tutta l’estate col Milan Futuro per poi andare in Arabia Saudita a mercato finito come Bennacer.

Adli conferma che non voleva lasciare il Milan

Quella indiscrezione in merito alla sua voglia di mettersi in gioco con il Milan era vera. Adli infatti in queste ore ha rilasciato un’intervista a L’Equipe durante la quale ha parlato proprio di questo suo trasferimento all’Al-Shabab. Un’occasione unica per lui perché ha firmato un contratto economicamente importante e occasione unica anche per i rossoneri, che hanno incassato un’ottima cifra per un giocatore fuori dal progetto e sul quale c’erano preoccupazioni per la sua gestione.

Adli ha confermato la sua volontà di restare al Milan durante la stessa intervista: “Volevo assolutamente restare a Milano, ma purtroppo il club ha fatto in modo di separarsi da me. Quindi ho fatto una preparazione un po’ troncata, dato che ero fuori dal gruppo e loro volevano vendermi. Ho ricevuto molte altre proposte, soprattutto in Italia, ma anche da alcuni club in Inghilterra e in Francia. E poi ho avuto questa opportunità, che ho ritenuto la migliore per la mia famiglia“. In Serie A lo voleva il Sassuolo, ma alla fine la società neopromossa ha fatto altre scelte. Nessun’altra squadra ha convinto Adli ma la proposta dell’Al-Shabab era irrinunciabile. Comincia così per lui una nuova vita in Arabia Saudita, ma resterà per sempre legato al Milan.