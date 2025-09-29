Allegri ha cambiato il Milan, Tomori svela: “Ecco cosa ci ha chiesto”

Con il nuovo allenatore ci sono stati diversi cambiamenti nella squadra rossonera: il centrale ex Chelsea spiega un concetto importante.

Il Milan era reduce da quattro vittorie consecutive senza subire gol e contro il Napoli c’era un test importante da superare. Massimiliano Allegri ha studiato bene pregi e difetti della squadra di Antonio Conte per cercare di vincere.

Solidità difensiva e concretezza offensiva, due aspetti fondamentali. Nel primo tempo il piano gara è stato eseguito bene, perché i rossoneri l’hanno chiuso sul 2-0 con i gol di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Nella ripresa l’espulsione di Pervis Estupiñan ha cambiato la partita, con i campioni d’Italia in carica che hanno avuto la supremazia in campo fino alla fine grazie all’uomo in più. Ma hanno segnato solo su rigore, il muro milanista ha retto.

Milan-Napoli: Tomori elogia Allegri

Per il Milan 3 punti fondamentali sia per la classifica sia per il morale di un gruppo che quest’anno punta almeno a qualificarsi in Champions League. Normale che qualcuno parli anche di Scudetto, però Allegri ha già chiarito che bisognerà vedere la classifica a marzo per stabilire se si potrà ambire anche a quell’obiettivo. Per adesso, la squadra deve cercare di crescere sotto ogni aspetto e di conquistare più pinti possibili. Domenica prossima c’è un altro big match, a Torino contro la Juventus.

Allegri vuole un Milan solido anche a Torino. Come raccontato da Fikayo Tomori nel post-partita di San Siro, l’allenatore toscano dà una grande importanza alla fase difensiva e ha dato delle direttive chiare: “Quando Allegri è arrivato qua ci ha detto subito che non dobbiamo subire tutti i gol dell’anno scorso. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo seguito il mister per essere compatti, non lasciando buchi, non andando in giro per il campo a rubare il pallone. A volte serve stare calmi, serve pazienza, perché poi quando abbiamo la palla abbiamo la qualità per far male”.

Nelle scorse stagioni il Milan non era affatto compatto in campo, spesso c’erano voragini e la difesa diventava vulnerabile. Non sono mancati errori di semplice distrazione, anche dello stesso Tomori, però con l’arrivo di Allegri la musica sembra cambiata finora. Il mercato estivo ha portato giocatori funzionali al suo progetto tecnico e stiamo vedendo i frutti del lavoro svolto.

C’è molta più organizzazione e si vede che c’è un gruppo che segue l’allenatore. Difensori come Tomori e Pavlovic, spesso criticati nella scorsa stagione, hanno alzato il livello con Allegri. Ovviamente, c’è ancora tanto da fare, sono passate poche partite e non è il momento di esaltarsi.