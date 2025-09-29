Camarda e Ibrahimovic, svelata la chat: il retroscena da brividi (FOTO)

Lo svedese ha fatto una rivelazione che ha scatenato i commenti sui social network: riguarda il giovane attaccante del Milan.

Il 28 settembre 2025 resterà sempre una data speciale per Francesco Camarda. Infatti, proprio in quel giorno ha realizzato il suo primo gol in Serie A.

Nel recupero della partita Lecce-Bologna ha segnato la rete del 2-2 definitivo, evitando la sconfitta della squadra di Eusebio Di Francesco e regalandole un punto che a fine campionato potrebbe persino pesare nella lotta salvezza. Un colpo di testa vincente su corner, niente da fare per Lukasz Skorupski. Grande gioia per il 17enne attaccante, festeggiato con grande entusiasmo dai compagni e dall’allenatore.

Camarda, la rivelazione di Ibrahimovic scatena i tifosi

Ovviamente, il gol di Camarda ha generato entusiasmo anche nel mondo Milan. Il giovane centravanti è di proprietà del club rossonero, che lo ha ceduto al Lecce in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. I tifosi milanisti sono affezionati a lui e sono contenti che abbia realizzato la sua prima rete in Serie A.

Ed è felice anche Zlatan Ibrahimovic, consulente del Milan che tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha postato la foto che mostra lo screenshot della sua chat con Camarda, che il 30 dicembre 2019 gli scrisse: “Sono italiano e sono un grande fan del Milan. Sei un grande campione, grazie per essere venuto al Milan. Vorrei conoscerti, sei il mio eroe“. Il 31 dicembre 2019 il giovane attaccante ha scritto un nuovo messaggio: “Ah! Gioco nel Milan e il mio nome è Francesco Camarda“.

Ibrahimovic nel suo post ha scritto: “28 settembre 2025: Ora tutti sanno il tuo nome, non solo io“. Il contenuto pubblicato dallo svedese ha fatto rapidamente il giro del web, ovviamente. Non è mancata la risposta di Camarda, un “grazie” al suo idolo.

Per Camarda era importante sbloccarsi, certamente questo gol gli darà una carica speciale in vista delle prossime partite. Di Francesco sa di poter contare anche su di lui per cercare di tenere la squadra in Serie A. Chiaramente, si tratta di un ragazzo molto giovane e sul quale non mettere addosso troppe pressioni, però è lui stesso a voler brillare in questa esperienza a Lecce. Ad ogni modo, sa di dover rimanere umile e di dover continuare a lavorare con massimo impegno.