È tutto un altro Milan e il gesto di Maignan ne è una prova: è successo nel pre partita

Il gesto di Maignan nel pre partita di Milan Napoli è passato inosservato ma è la prova che qualcosa in casa rossonera è cambiata

Una vittoria molto importante quella del Milan contro il Napoli a San Siro nella serata di ieri. Siamo al quarto successo di fila in campionato e quindi la sconfitta contro la Cremonese al debutto è ben che archiviata. Con questi tre punti, infatti, il Milan è in testa alla classifica di Serie A proprio con gli azzurri. I rossoneri hanno intrapreso il percorso giusto: Allegri sta lavorando molto bene e con i giusti principi, come abbiamo sottolineato più volte. Rispetto alle altre gare, ieri abbiamo visto una gara più di sacrificio e di sofferenza, come piace da sempre al suo allenatore, ma anche questo è stato ben interpretato dalla squadra, soprattutto in inferiorità numerica.

Luka Modric l’esempio lampante: un ragazzino di 40 anni che lotta su ogni pallone e mangia ogni centimetro di campo pur di raggiungere un obiettivo. Il croato ad oggi fa un altro sport rispetto a tutti gli altri, mentre Christian Pulisic è il forte fra gli umani. Del Milan e di tutta la Serie A. Si sta pian piano ritrovando anche Mike Maignan, protagonista ieri di buoni interventi nel finale di gara.

Cosa ha fatto Maignan prima di Milan-Napoli

Maignan ha avuto un’estate burrascosa. A giugno sembrava fatta per il suo trasferimento al Chelsea, ma il mancato accordo fra le società ha fatto saltare tutto. Il portiere francese ha promesso massimo impegno fino a giugno prossimo quando scadrà il suo contratto. Ci sono ad oggi poche possibilità di rinnovo: non c’è alcun tipo di trattativa dopo che, qualche mese fa, Giorgio Furlani si è tirato indietro da un accordo praticamente già fatto.

Vedremo se l’andamento della stagione cambierà qualcosa, ma intanto Maignan sta mantenendo la sua promessa: massimo impegno e disponibilità alla squadra, ed è in lui che si vede un qualcosa di diverso in casa rossonera. Lo ha dimostrato anche ieri con un gesto passato inosservato e sottolineato da Calciomercato.com: durante il riscaldamento, quindi prima ancora della gara, il preparatore Claudio Filippi ha provato ad appoggiare un pallone in porta innocuo, ma Maignan non ha voluto far entrare nemmeno quello: ci si è fiondato, così da evitare di “subire gol”. Un episodio che può sembrare di poco conto ma che evidenzia un netto cambiamento rispetto al passato. Maignan continua ad essere il capitano e il leader di questo gruppo: se sarà last dance lo scopriremo, ma intanto balliamo.