In Juventus-Milan ci saranno entrambi: nessun infortunio, sono a disposizione

Entrambi i giocatori hanno preoccupato un po’ l’allenatore per dei recenti problemi fisici ma niente di preoccupante: saranno in campo in Juve-Milan

Il Milan ha vinto per la quarta volta di fila in campionato. Cinque, se aggiungiamo anche il successo in Coppa Italia in settimana contro il Lecce. Ieri il primo successo in un big match: battuto il Napoli con il risultato di due a uno, con Christian Pulisic ancora assoluto protagonista. E dire che l’americano ha addirittura rischiato di non giocare: Allegri, nel pre partita, ha spiegato che l’ex Chelsea aveva un problema fisico ed era in dubbio, per fortuna ha giocato e, come al solito, è stato decisivo. Un assist e un gol per quello che è, ad oggi, senza alcun ombra di dubbio, il miglior giocatore del campionato italiano (a parte l’extraterrestre Luka Modric, che fa un altro sport). Nel prossimo week-end c’è un altro test importante: il Milan va a Torino per affrontare la Juventus di Igor Tudor, che ha pareggiato a fatica con l’Atalanta ed è attesa dal duro impegno in Champions League. Allegri invece può godersi la settimana pulita e lavorare sulla condizione fisica dei suoi giocatori.

Juventus-Milan, buone notizie per Tudor

In Juventus-Atalanta, ad un certo punto, i tifosi bianconeri e Igor Tudor stesso hanno tremato. Gleison Bremer, di rientro dopo un lunghissimo infortunio, si è accasciato e ha chiesto il cambio per un problema al ginocchio. C’erano subito un po’ di sensazioni negative in vista dei prossimi due impegni ravvicinati: Villarreal in Champions e, appunto, Milan in campionato.

Non è stato riscontrato però alcun problema serio: il fastidio di Bremer al ginocchio operato non era nulla di serio, ma ha preferito uscire per precauzione (è inevitabile che da parte sua ci sia un po’ di timore di eventuali ricadute). Il brasiliano è quindi a disposizione di Tudor per entrambe le partite, compresa quella contro il Milan. Lo stesso discorso vale anche per Kephrem Thuram, anche lui alle prese con qualche problema fisico negli ultimi giorni. Il centrocampista francese, fratello dell’interista Marcus, potrà giocare già dalla gara di mercoledì contro gli spagnoli. Una doppia buona notizia per Tudor quindi, che dovrà comunque gestire bene le forze per questi due impegni. I rossoneri, invece, recuperato Leao, potrebbero essere costretti a fare a meno di Tomori, uscito ieri contro il Napoli per un risentimento muscolare.