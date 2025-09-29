Retroscena Pulisic, è successo prima di Milan-Napoli: lo ha svelato Allegri

Allegri ha svelato un retroscena che riguarda Pulisic nei giorni scorsi prima di Milan-Napoli: cosa è successo, i dettagli

Christian Pulisic continua ad essere un assoluto protagonista di questo Milan. Un inizio di stagione straordinario, ma è da due anni che con gol e assist trascina tutta la squadra. Ad oggi, per rendimento, in Serie A non c’è un giocatore migliore di lui. Anche ieri contro il Napoli è stato decisivo: giocata e assist per la prima rete di Saelemaekers, poi il gol del 2-0. Dopo l’espulsione di Estupinan, Allegri ha deciso di sostituirlo per inserire Davide Bartesaghi. Una scelta tattica per tenere in campo Gimenez come punto di riferimento offensivo e aggiungere un difensore, ma è stata una decisione dettata anche da quello che è successo nei giorni scorsi.

Pulisic è un assoluto protagonista di questo inizio di stagione come detto nonostante diversi problemi fisici. Non a caso, non aveva giocato dal primo minuto contro Lecce e Bologna, per poi rientrare da titolare contro l’Udinese e ieri col Napoli. Ma c’è stato il rischio di non vederlo scendere in campo fin da subito ieri a San Siro.

Pulisic era a rischio per Milan-Napoli, il retroscena

Massimiliano Allegri, poco prima della gara, in un’intervista ha infatti svelato che Pulisic non stava benissimo. Fino a ieri mattina era in dubbio, poi lo ha provato in rifinitura ed è andata bene, così ha deciso di farlo giocare da titolare. Una scelta rischiosa ma inevitabile: Christian è un giocatore troppo importante per il Milan e farne a meno è impossibile.

Pulisic continua ad avere un po’ di problemini alla caviglia, ma niente di preoccupante. Per fortuna. La possibilità di giocare una volta a settimana è importante anche per questo tipo di cose. Il Milan può gestire senza problemi gli eventuali fastidi, così da poter avere sempre i giocatori al massimo. Ed è fondamentale avere sempre Pulisic al top della condizione perché è colui che fa sempre la differenza. Ieri è rientrato anche Rafael Leao, ma il suo ingresso è stato davvero pessimo: un po’ la preoccupazione per una possibile ricaduta, un po’ per la sua solita pigrizia che fa arrabbiare e non poco chi guarda, soprattutto in una gara di grande sofferenza e sacrificio come quella di ieri post espulsione. Pulisic invece è uno di quelli che dà tutto anche in fase di non possesso, ed è per questo che il suo posto è assicurato. Leao dovrà lottare con Gimenez e con Nkunku per ritagliarsi il suo spazio.