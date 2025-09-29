Rinnova col Milan, è tutto confermato: firma a sorpresa

Ad un passo il rinnovo con il Milan: arrivano conferme su questa trattativa, la firma spiazza anche i tifosi. Era destinato ad andarsene, e invece…

La stagione dei rinnovi è alle porte. Il Milan in estate ha lavorato tantissimo sul mercato con quasi 40 operazioni in totale. Un numero folle di trattative fra entrate e uscite che non ha permesso alla società di lavorare sui prolungamenti. Di solito, le società rimandano questa parte del lavoro a mercato chiuso e quando c’è più tempo a disposizione. E adesso ci siamo: mentre la squadra è impegnata sul campo, e con un inizio di stagione straordinario (a parte il passo falso con la Cremonese al debutto), Igli Tare e Giorgio Furlani discutono sui possibili rinnovi.

Abbiamo parlato ampiamente della questione Mike Maignan: è in scadenza il prossimo giugno, è stato ad un passo dal Chelsea ma non se n’è fatto niente, molto probabilmente andrà via a costo zero. Ad oggi, nessuna trattativa in corso fra le parti (anche se pochi mesi fa era stato raggiunto un accordo, poi ritrattato da Furlani). Si lavora invece su altre piste.

Il Milan vuole rinnovargli il contratto: trattativa a sorpresa

Si è parlato in questi mesi anche del rinnovo di Christian Pulisic, ma anche in questo caso siamo fermi. Il Milan non lo considera una priorità, considerato che il suo contratto è in scadenza nel 2027. C’è tutto il tempo per intavolare una trattativa e arrivare ad un accordo ma bisogna comunque anticipare i tempi perché a giugno prossimo resterà un solo altro anno di contratto. La sorpresa è invece la trattativa per il prolungamento di Tomori.

Sorpresa sì, perché solo pochi mesi fa, Tomori è stato ad un passo dall’addio. Furlani, come ha fatto con tutti i giocatori reduci dal lavoro di Paolo Maldini, lo aveva messo alla porta: c’era l’accordo in prestito con diritto di riscatto con il Tottenham, è stato il giocatore a dire no e a far saltare tutto. Così è rimasto, ma si parlava di un sicuro addio in estate. Invece, è arrivato Allegri e lui non si è mosso. Con il nuovo allenatore ha ritrovato una buona continuità di rendimento, anche se resta un giocatore non affidabile al 100% perché poco attento in alcune situazioni. Ma le sue caratteristiche sono utilissime per Allegri: è un perfetto “quarto basso”, cioè un terzino bloccato che diventa braccetto di destra in fase di sviluppo di gioco. Ecco perché ora la società è interessata a rinnovare: anche lui, come Pulisic, è in scadenza a giugno 2027, ma si sono aperti i dialoghi per un prolungamento. La notizia è già circolata nei giorni scorsi ma oggi piovono conferme: a sorpresa, Tomori è adesso più vicino al rinnovo.