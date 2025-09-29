Sergio Conceicao, l’ex Milan può tornare in panchina: ecco dove

Il tecnico portoghese potrebbe tornare presto a lavorare nel calcio dopo il divorzio con il Milan: un club si è interessato a lui.

L’esperienza di Sergio Conceicao al Milan era iniziata bene ed è finita male. Poco dopo il suo arrivo al posto di Paulo Fonseca, l’allenatore di Coimbra è riuscito a vincere una Supercoppa Italiana che in bacheca mancava dal 2016. Aver sconfitto Juventus e Inter nei due big match sembrava una promettente partenza della sua avventura in rossonero.

Purtroppo, poi le cose sono andate male. Eliminazione prematura in Champions League, finale di Coppa Italia persa contro il Bologna e fallita qualificazione alle coppe europee per la nuova stagione. Non è riuscito a dare la propria impronta a una squadra con tanti difetti e i risultati sono venuti a mancare. La situazione è diventata particolarmente tesa e non c’era alcuna chance che l’ex Porto rimanesse a Milano. Le parti si sono separate a fine stagione, nessuno è rimasto sorpreso.

Ex Milan, Sergio Conceicao torna ad allenare?

Dopo l’addio al Milan, Conceicao è rimasto senza squadra. Nonostante alcune offerte ricevute, non ha firmato alcun contratto ed è restato libero. Un po’ di settimane fa il suo nome è stato accostato al Fenerbahce, fresco di divorzio da José Mourinho, però poi non ci sono stati sviluppi concreti e il posto è andato a Domenico Tedesco.

Nelle scorse ore si è nuovamente parlato della possibilità che Conceicao possa allenare, stavolta in Arabia Saudita. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha rivelato che l’ex Milan e Luciano Spalletti sono stati contattati dall’Al Ittihad, che ha appena licenziato Laurent Blanc. Anche Xavi è nella lista degli allenatori presi in considerazione.

Nell’Al Ittihad giocano calciatori noti nel calcio europeo come Karim Benzema, N’Golo Kanté, Moussa Diaby, Steven Bergwijn, Danilo Pereira e Houssem Aouar. L’ultimo arrivato è un nome conosciuto al Milan: Jan-Carlo Simic. Il giovane difensore serbo ha militato in rossonero tra il 2022 e il 2024. Non volendo rinnovare il contratto in scadenza quest’anno, ha preferito la cessione ed è andato all’Anderlecht. In Belgio ha fatto bene e l’Al Ittihad ha deciso di investire nell’acquisto del suo cartellino.

Conceicao si ritroverebbe tra le mani una rosa di buon valore. Vedremo se sarà lui il prescelto per rimpiazzare Blanc o se toccherà a un altro collega.