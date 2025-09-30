Adani svela la vera intuizione di Allegri al Milan: “È questo che fa la differenza”

Adani elogia ancora il lavoro di Allegri e del Milan e sottolinea quella che secondo lui è la vera intuizione dell’allenatore

Il Milan di Allegri vince ma soprattutto convince. Oltre ai risultati, sono le prestazioni dei rossoneri ad aver rapito l’occhio dei più attenti. Scordatevi l’Allegri visto nel suo ultimo ciclo alla Juventus: il suo Milan, in queste prime uscite, ha principi di gioco sani con e senza la palla, e lo ha dimostrato anche domenica sera contro il Napoli. Il gol di Saelemaekers per l’iniziale vantaggio di uno a zero nasce da un’azione preparata e studiata in allenamento: il Milan sfrutta il punto debole degli azzurri nella prima pressione per colpire, grazie anche allo stato di forma di Christian Pulisic, in questo momento onnipotente.

Gli riesce tutto quello fa ed è certamente il miglior giocatore della squadra e dell’intero campionato per gol, assist e rendimento. Ed è proprio su di lui che si sofferma l’analisi di Lele Adani, che anche stavolta ha speso parole positive per il Milan e per Allegri. Nel corso di uno dei suoi interventi alla Domenica Sportiva, l’ex calciatore si è soffermato su quella che lui considera la più importante intuizione di Max.

Adani spiega qual è secondo lui la vera intuizione di Allegri

Pulisic trascina il Milan e non da oggi: è da tre anni che è il giocatore più importante per qualità e per rendimento. Lo aveva fatto anche con Stefano Pioli alla prima stagione nonostante una posizione di esterno destro che limitava un po’ le sue caratteristiche. Si è ripetuto anche nel disastro della scorsa stagione, con Paulo Fonseca che ha cominciato ad accentrare la sua posizione. E adesso Allegri sembra aver completato l’evoluzione.

Pulisic infatti parte da seconda punta ed è quindi una sorta di trequartista. L’americano è in una posizione più centrale e questo gli permette di tirar fuori tutte le sue qualità di lettura e negli spazi stretti. Ed è questo il lavoro più importante di Allegri: “La vera intuizione di Max secondo me è stata mettere Pulisic da numero 10. E’ lì la differenza, Pulisic gioca da 10. In Italia finora e prima al Chelsea e al Borussia Dortmund, lo abbiamo visto sempre giocare da 7 o da 11, quindi da esterno d’attacco a destra o a sinista. Da 10 fa un po’ quello che vuole. Pulisic determina e conclude la manovra milanista“. In quella zona si decidono le partite, ed è giusto metterci il più forte. Pulisic lo è ed è ovvio che ci giochi lui lì. Anche questo è uno dei motivi per il quale sta facendo così bene.