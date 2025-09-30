Camarda dal Milan al Lecce, le vere cifre dell’affare: quanto valgono i premi

Emergono nuovi dettagli riguardanti l’accordo siglato per il trasferimento del giovane attaccante rossonero a Lecce: ecco le cifre.

Francesco Camarda ha segnato il suo primo gol in Serie A ed è stato un gol importante. Infatti, il suo colpo di testa vincente ha permesso al Lecce di non perdere contro il Bologna in casa. Un punto prezioso per la squadra di Eusebio Di Francesco, che in questa Serie A sembra destinata a lottare duramente per conquistare la salvezza. Anche un punto potrebbe fare la differenza a fine stagione.

Da ricordare che stiamo parlando di un attaccante di 17 anni, quindi non bisogna mettergli troppa pressione addosso e avere aspettative eccessivamente elevate. C’è chi ritiene che per il suo percorso di crescita sarebbe stato meglio un prestito in Serie B, dunque a un livello più basso, ma capiremo solo più avanti se sia stato un errore cederlo al Lecce.

Camarda dal Milan al Lecce: i dettagli dell’operazione

Camarda è andato in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro, ma è previsto anche un contro-riscatto a favore del Milan per circa 3,8 milioni di euro. Il Lecce paga tutto lo stipendio del giocatore e l’accordo prevede anche dei premi di valorizzazione a favore del club rossoblu.

Il giornalista Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha spiegato che questi premi sono basati sulle presenze e che si può arrivare fino a quasi 500 mila euro totali: “Ci sono degli scaglioni di presenze da compiere – aggiunge – ma più Camarda gioca e più c’è la possibilità di alzare la cifra“. Quindi, a fine stagione, il Milan potrebbe arrivare a spendere un massimo di quasi 1,3 milioni di euro considerando il contro-riscatto e i bonus.

Moretto spiega anche che Camarda non ha voluto ascoltare proposte riguardanti un eventuale addio definitivo al Milan. Ha sempre voluto continuare in rossonero, poi per il suo percorso di crescita è stato deciso il prestito a Lecce. Lo voleva anche il Modena in Serie B, però il ragazzo ha scelto Lecce.

Moretto aggiunge che, prima del rinnovo firmato nel 2024, ci sono stati sondaggi forti da diversi club. In particolare Roma, Manchester United e Borussia Dortmund. Quest’ultimo è quello che è arrivato più vicino a convincere Camarda come progetto. Camarda aveva firmato fino a giugno 2027 e ha firmato un ulteriore prolungamento fino al 2028 prima di andare al Lecce.