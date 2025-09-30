Juan Jesus, scatta la polemica: “Diamo fastidio, vedete come esulta il Milan?”

Il difensore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno discutere dopo il big match di San Siro: ecco quali.

Domenica sera il Milan ha sconfitto il Napoli e lo ha raggiunto in testa alla classifica della Serie A. 12 punti, gli stessi che ha anche la Roma. Massimiliano Allegri non aveva mai iniziato bene il campionato da allenatore rossonero, neppure nella stagione 2010/2011 conclusa con la vittoria dello Scudetto. Un buon auspicio, anche se il cammino verso la conquista di un altro tricolore è ancora lungo e impervio.

Superare il Napoli, campione d’Italia in carica, ha rappresentato sicuramente qualcosa di importante. Un esame di maturità che i rossoneri sono riusciti a passare nonostante si siano ritrovati in dieci per buona parte del secondo tempo a causa dell’espulsione di Pervis Estupiñan. A proposito, chi parla di dominio della squadra di Antonio Conte dovrebbe ricordare questo particolare fondamentale, per onestà intellettuale.

Juan Jesus, le parole dopo Milan-Napoli

Non sono mancate delle polemiche durante e dopo la sfida a San Siro. Ad esempio, c’è chi ritiene che gli azzurri dovessero avere un rigore anche nel primo tempo per il contatto Tomori-McTominay.

Juan Jesus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Sporting di Champions League, ha fatto il seguente discorso sul momento della sua squadra: “Siamo a settembre, vedo polemiche. C’è aspettativa e vorrebbero tutte vittorie, io me lo auguro, in tutte le competizioni. Siamo la squadra da battere, vedete il Milan come esulta a fine partita, significa che abbiamo dato fastidio ad un po’ di gente. Mi sta bene, abbiamo mentalità ed esperienza anche con De Bruyne. Purtroppo Lukaku è fuori, ma c’è Di Lorenzo, altri, e continuiamo il nostro percorso. Diamo fastidio e continueremo a darlo“.

Le parole del difensore brasiliano hanno provocato un po’ di commenti da parte dei tifosi sui social network. Inevitabile. Ad ogni modo, Milan-Napoli è ormai alle spalle e le due squadre sono concentrate sui prossimi impegni pre-sosta nazionali. Gli azzurri hanno Sporting e Genoa, invece i rossoneri andranno a Torino a sfidare la Juventus. Un altro big match per la squadra di Massimiliano Allegri, che cercherà di superare anche quel test e di rimanere in vetta alla classifica della Serie A. Superare un’altra rivale Scudetto darebbe ulteriore carica al Milan.