Rinnovo Pulisic, la mossa di Ibrahimovic: spunta un nuovo retroscena

Matteo Moretto racconta un retroscena che riguarda il numero 11 rossonero e l’ex attaccante.

L’inizio di stagione di Christian Pulisic è stato di altissimo livello, 6 gol e 2 assist in 7 presenze. Nell’ultima partita di campionato contro il Napoli è stato decisivo servendo ad Alexis Saelemaekers l’assist dell’1-0 e realizzando poi il 2-0. E meno male che Massimiliano Allegri aveva detto che l’americano non stava benissimo…

C’era chi temeva che nel 3-5-2 non sarebbe stato valorizzato al meglio, però l’ex Chelsea si è adattato subito nel ruolo di seconda punta. È libero di svariare sul fronte offensivo e di esprimere tutto il suo talento. Forse non viene neppure celebrato abbastanza, a differenza di calciatori che non hanno fatto ancora niente o quasi e vengono celebrati come fenomeni. Un classico.

Milan, rinnovo Pulisic: le ultime news

Considerate le prestazioni molto positive di Pulisic, è tornato di attualità parlare del suo rinnovo di contratto. Quello attuale scade a giugno 2027, ma il Milan ha un’opzione a suo favore per prolungarlo fino al 2028. Per la società non sembra essere una priorità immediata, però la sensazione è che i dialoghi ripartiranno in un futuro non troppo lontano.

Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione nell’ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “A febbraio-marzo le parti avevano raggiunto un accordo per il prolungamento fino al 2028+1 o fino al 2029 con adeguamento dello stipendio, che avrebbe toccato i 4,5-5 milioni di euro. Per motivi di garanzie sportive, il calciatore ha deciso di prendere tempo. Non si è mai arrivati alle firme, i contratti c’erano. Ora c’è la volontà di tornare a parlarne, però non c’è un appuntamento fissato“.

Il nazionale americano non aveva firmato perché si aspettava di vedere gli sviluppi del progetto sportivo rossonero. Quanto successo negli ultimi mesi è andato nella direzione da lui auspicata. Romano aggiunge: “Anche chi è vicino a Pulisic è molto contento che il Milan sia tornato a un livello un po’ più alto. Questo era uno dei discorsi fondamentali nella prima parte dell’anno. Ok rinnovare, siamo pronti, ma che Milan sarà? Le risposte sono arrivate“.

Moretto ha raccontato un retroscena interessante che coinvolge Zlatan Ibrahimovic: “Da aprile-maggio, quando Pulisic aveva il contratto pronto per essere firmato, Ibrahimovic più volte gli ha parlato per tranquillizzarlo e spingerlo verso la firma. Il giocatore ha preso tempo, comunque è attaccatissimo alla maglia rossonera e sta rendendo in campo. Vedremo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi quando ci sarà un nuovo contatto tra le parti“.

Ibrahimovic sa bene quanto l’ex Chelsea sia importante per la squadra e ha spinto affinché firmasse il nuovo contratto. Il suo tentativo non è andato a buon fine, però prossimamente potrebbe andare in altro modo. Nell’immediato il management del Milan pare concentrato su altre operazioni, però entro fine 2025 potrebbero ripartire i discorsi sul rinnovo del numero 11 rossonero.