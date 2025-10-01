Altro colpo dal Club Brugge, l’attaccante allo scoperto: “Sogno il Milan”

Un giovane talento molto promettente ammette di sognare di indossare la maglia rossonera: ci sarà una trattativa nel 2026?

Il Milan si aspetta tanto da Santiago Gimenez in questa stagione, non è un segreto. L’attaccante messicano ha voluto fortemente rimanere e ha molto da dimostrare. Massimiliano Allegri deve metterlo nella condizione migliore per esprimere le sue qualità, ma tanto dipenderà da lui.

Finora l’ex Feyenoord ha segnato solo 1 gol in 7 presenze e lo ha fatto in Coppa Italia contro il Lecce. Può e deve migliorare. Se nei prossimi mesi le cose non dovessero andare nel verso giusto, non è neppure escluso che la dirigenza possa valutare l’ingaggio di un nuovo centravanti già nella sessione invernale del calciomercato. Oggi è un discorso prematuro da fare, ma El Bebote deve cercare di realizzare un po’ di gol per evitare di essere messo di nuovo in discussione.

Milan, un centravanti si “offre” per il futuro

Com’è noto, il Milan aveva provato a imbastire uno scambio Gimenez-Dovbyk con la Roma, però l’affare non si è concretizzato. Non va scartata l’ipotesi che i due club possano tornare a parlarne se i rispettivi attaccanti non dovessero convincere nei prossimi mesi.

Recentemente c’è stato un altro centravanti ad essere accostato al Diavolo: Nicolò Tresoldi. Il 21enne italo-tedesco gioca nel Club Brugge, società dalla quale è già arrivato Ardon Jashari durante l’ultimo mercato estivo. Una trattativa infinita quella per il centrocampista svizzero, anche più lunga di quella per Charles De Ketelaere nel 2022.

Non si può dire che sia facile negoziare con il Club Brugge, che ha preso Tresoldi dall’Hannover 96 quest’anno per 6 milioni di euro e vuole valorizzarlo bene prima di una eventuale cessione. In questo inizio di stagione 5 gol e 2 assist in 16 presenze, non male per il classe 2004 nato a Cagliari.

Martedì sera ha giocato in Champions League contro l’Atalanta, vincente 2-1, e si è concesso ai microfoni di Sportitalia confessando una sua aspirazione per il futuro: “Sono molto contento della scelta di venire al Club Brugge, perché è società seria e che punta tanto sui giovani. Ovviamente, seguo molto il calcio italiano e il mio sogno è sempre stato quello di giocare nel Milan. Da tifoso milanista seguo tanto il Milan“.

Tresoldi non nasconde la sua passione per la maglia rossonera e spera di indossarla un giorno. Oggi è presto per dire se ciò succederà. L’attaccante italo-tedesco farà del proprio meglio per segnare più gol possibili e attirare le attenzioni del Milan.