Anche oggi non si è allenato in gruppo: Milan in emergenza difesa per la Juve

Il giocatore non si è allenato in gruppo nemmeno oggi: ha svolto lavoro personalizzato e questo rende difficile il recupero per la Juventus

Non ci sono soltanto buone notizie da Milan-Napoli. I rossoneri hanno conquistato tre punti molto importante contro i campioni d’Italia e hanno confermato di avere principi di gioco di alto livello. Massimiliano Allegri, insieme al suo staff, ha fatto finora un gran lavoro: sapeva perfettamente di non poter ripetere quanto visto alla Juventus durante il suo ultimo ciclo, così ha finalmente aggiunto ai suoi dogmi delle nuove idee più vicine alle richieste del calcio di oggi. Basta guardare una partita del Milan per accorgersene. Quella di domenica scorsa è stata la quarta vittoria di fila in campionato: ora il Milan è primo in classifica ed è a pari punti proprio col Napoli, ma Inter e Juventus (e attenzione alla Roma) sono lì pronte a dire la propria. E a proposito: nel prossimo week-end ci sarà un altro scontro diretto contro i bianconeri, impegnati in Champions in questa settimana, a Torino e Allegri deve fare i conti con una possibile defezione in difesa. Si tratta di Fikayo Tomori, uscito malconcio dalla gara contro il Napoli.

Le ultime da Milanello: ancora lavoro personalizzato per un titolare

Verso la metà del secondo tempo della partita di domenica, il difensore inglese ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Gli esami non hanno riscontrato lesioni né altro di serio, ma il risentimento va comunque gestito con grande cautela. Per questo motivo la presenza di Tomori è in forte dubbio per la gara contro la Juventus di domenica, e le ultime news che arrivano da Milanello sono una conferma.

Anche oggi infatti Tomori si è allenato a parte e non in gruppo con la squadra, questo significa che è ancora alle prese con il problema muscolare e che non si è risolto nelle ultime ore. Ci sono ancora un po’ di giorni, ma è probabile che Allegri eviti rischi anche perché nel frattempo Koni De Winter, subentrato proprio all’inglese col Napoli, è in crescita e ha quindi la fiducia del mister per la titolarità contro la sua ex squadra. Il belga è chiaramente in netto vantaggio anche perché è l’unico altro centrale disponibile. Inoltre, non ci sarà nemmeno Estupinan per squalifica: al suo posto giocherà Bartesaghi, anche se c’è chi ipotizza una clamorosa idea Rabiot, al momento però non presa in considerazione. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore ma, seppur contenuta, il Milan rischia di andare a Torino ad affrontare la Juventus con una piccola emergenza in difesa.