Un altro colpo alla Modric: clamorosa idea di Tare, ha già avviato i contatti

Tare ha già contattato l’agente di un campione alla Modric per capire se può portarlo al Milan: acquisto clamoroso, i dettagli

L’acquisto di Luka Modric aveva sorpreso e non poco i tifosi del Milan. La politica societaria di questi anni infatti non prevedeva l’arrivo di calciatori così avanti con l’età. Con l’arrivo di Igli Tare però almeno qualcosina è cambiato: il direttore sportivo ha spinto tantissimo per tesserare il croato, che aveva deciso di lasciare il Real Madrid alla scadenza del contratto. Una mossa alla Miroslav Klose alla Lazio: esperienza e qualità a servizio della squadra. Modric è chiaramente di un livello ancora superiore rispetto al fenomenale attaccante tedesco e lo sta dimostrando. Ed è la prova che acquisti così, e cioè di giocatori dallo status importante, anche se avanti con l’età, sono fondamentali per un gruppo come il Milan, che vive sotto pressione in ogni momento della stagione. E loro sanno come gestire questa pressione. Ecco perché Tare potrebbe pensare anche ad altre opportunità nei prossimi anni e ce n’è uno che è fra i migliori bomber della storia recente del calcio.

Tare ha contattato l’agente di Lewandowski: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sport, Tare ha contattato l’agente Pini Zahavi per chiedere informazioni sulla situazione di Robert Lewandowski. L’attaccante polacco è in forza al Barcellona dopo aver salutato il Bayern Monaco e anche in Spagna sta dimostrando di essere un giocatore clamoroso. Uno dei migliori attaccanti di sempre, il prossimo anno compirà 38 anni ed è in scadenza a giugno 2026.

Il Barcellona starebbe riflettendo sulla possibilità di non rinnovare il contratto all’ex Bayern Monaco, anche perché guadagna cifre enormi per una società così tanto in difficoltà dal punto di vista finanziario. Uno stipendio da 33 milioni a stagione, ovviamente inarrivabile per il Milan. Ecco perché l’operazione è difficile ma Tare vuole fare un sondaggio per capire se ci sono margini per arrivare ad un accordo. E’ chiaro che, a quasi 40 anni, Lewandowski, così come Modric, deve per forza di cose rivedere il suo ingaggio se vuole provare un’esperienza diversa in un campionato come quello italiano. Vedremo come andrà a finire, ma di certo la mossa di Tare è giusta. Per il polacco vale lo stesso discorso del croato: l’età non c’entra, il suo livello è talmente alto che in Serie A può fare la differenza anche con una gamba sola.