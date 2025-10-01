Un po’ di Milan in Nazionale: Gattuso è pronto a convocarlo, i dettagli

Zero giocatori rossoneri nelle ultime convocazioni di Gattuso per gli impegni dell’Italia, nelle prossime però un pizzico di Milan potrebbe esserci

In questo inizio di stagione, il Milan è fra le protagoniste, nonostante la sconfitta al debutto contro la Cremonese. Da quella partita in poi, sono arrivate solo vittorie: quattro in campionato, una in Coppa Italia. Domenica scorsa la più importante: contro il Napoli campione d’Italia a San Siro. Una prestazione maiuscola quella dei rossoneri, che hanno preparato al meglio la sfida e l’hanno interpretata nel modo giusto. Tutti si sono messi in luce: Luka Modric su tutti, autore di un inizio di stagione di altissimo livello (come era prevedibile considerando il campione che è).

Tanti altri poi hanno alzato il livello e fra questi ci sono anche i difensori, Matteo Gabbia su tutti. In realtà, da quando è tornato dal prestito al Villarreal a gennaio 2024, è sempre il migliore per rendimento della squadra. Ora con Allegri un’ulteriore svolta: è il perno della difesa, è lui a guidare e a comandare, e in area di rigore domina. Prestazioni che non possono passare inosservate a chi, tra l’altro, lo conosce davvero molto bene.

Convocazioni Italia: Gattuso è pronto a chiamare un milanista

Stanno per avvicinarsi i prossimi impegni delle Nazionali e quindi anche l’Italia tornerà in campo dopo le partite di inizio settembre. Gennaro Gattuso, che ha preso il posto di Luciano Spalletti in Nazionale, deve quindi riflettere sulle prossime convocazioni ed è costretto a fare a meno di diversi giocatori, out per infortunio. In difesa non sono disponibili Buongiorno, Leoni e Scalvini, ed è per questo che si sta facendo avanti con forza la candidatura di Gabbia.

Il difensore del Milan, terzo nelle gerarchie per la fascia da capitano dopo Maignan e Leao, è un fortissimo pretendente ad un posto in Nazionale per i prossimi impegni dell’Italia. Gattuso ci sta pensando, inevitabilmente: un po’ per l’emergenza infortuni, un po’ perché Matteo lo merita con queste importanti prestazioni. Gabbia aveva già risposto alle recenti convocazioni di Spalletti ma non ha trovato spazio, ora con Gattuso, che lo conosce molto bene dai tempi del Milan, potrebbe anche dargli una chance di giocare. Il momento è delicato e quindi bisognerà prendere le decisioni migliori per il bene della Nazionale. E oggi Gabbia è sempre una scelta giusta. Matteo lo merita più di chiunque altro, ed è l’ora che Rino lo dimostri. Sembra ancora complicata invece la convocazione per Samuele Ricci, che sta giocando poco anche con il Milan.