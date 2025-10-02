Allegri al Milan, la rivelazione spiazza i tifosi: lo ha scelto lui

L’arrivo di Allegri al Milan è ad oggi una svolta per la storia dei rossoneri, ma chi lo ha scelto? L’annuncio ufficiale spazza via ogni dubbio

La svolta in casa Milan è arrivata grazie all’arrivo di Massimiliano Allegri, che ha saputo rivedere le sue idee e aggiungere nuovi principi di gioco ai suoi soliti dogmi. Ma l’altro innesto importante riguarda invece la dirigenza: la società rossonera, dopo anni di inspiegabile superficialità, ha deciso di aggiungere finalmente un direttore sportivo. La scelta è ricaduta su Igli Tare, preso dopo che Giorgio Furlani aveva provato a convincere Fabio Paratici. Quando tutto sembrava fatto con l’ex Juventus, qualcosa poi è andato storto, così è tornata in auge l’opzione per l’ex Lazio.

Anche con lui in estate abbiamo visto la solita improvvisazione sul mercato, ma di certo non per colpa sua ma a causa delle solite logiche aziendali che rendono il lavoro più difficile. Ma lui ha saputo comunque farsi valere con alcuni acquisti importanti e con la scelta di Allegri per la panchina. Lo ha voluto fortemente lui, e Furlani lo ha ascoltato. Intervenuto ai microfoni di Grida Duma per Top Story, Tare ha rivelato proprio questo importante aspetto.

Tare allo scoperto: chi ha scelto Allegri, la rivelazione

Infatti gli viene chiesto come è nata la scelta di affidare la panchina ad Allegri. E Tare ha risposto così: “La società ha supportato la mia opinione“, e qui c’è già una prima conferma. E’ stato Igli a scegliere la guida tecnica e non Furlani né Moncada. E questo è già un aspetto molto importante che dà valore al lavoro del direttore sportivo nonostante il solito caos.

E perché ha scelto Allegri? “Perché la sua esperienza e il modo in cui gestisce le diverse situazioni con la squadra, con la società, sono tutti ottimi”. Si è rimesso in gioco dopo una lunghissima esperienza alla Lazio. Dopo un periodo di stop, ha colto al volo l’opportunità di lavorare per il Milan (che aveva sfiorato già ai tempi di Maldini prima dell’arrivo di Massara). “Voglio rimanere il più a lungo possibile, perché è un club che rappresenta il limite, non si può andare più in alto del Milan. È un onore poter far parte della storia di un club come questo. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto. Per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita, e quindi è un obbligo spirituale vincere con questo club ed essere parte della sua storia“, le bellissime dichiarazioni di Tare in merito al suo arrivo in rossonero.