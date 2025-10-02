Allegri pronto a stupire: novità nella formazione di Juve-Milan

L’allenatore rossonero potrebbe sorprendere domenica sera a Torino: sta studiano una variazione nello schieramento titolare.

La vittoria sul Napoli ha generato tanto entusiasmo nell’ambiente Milan, è inevitabile. Ma Massimiliano Allegri non vuole che la sua squadra si rilassi, anche perché domenica c’è un altro big match, a Torino contro la Juventus.

Vincere anche quello sarebbe un grande segnale di forza dei rossoneri, che arrivano alla sfida più riposati, non avendo disputato nessuna partita europea. La Juve, invece, ha giocato mercoledì sera in Spagna contro il Villarreal: 2-2 il risultato finale della gara di Champions League. Allegri avrebbe preferito essere in Europa, però cercherà di sfruttare a proprio vantaggio il fatto di non esserci per fare risultati positivi.

Serie A, Juventus-Milan: la probabile formazione di Allegri

Allegri dovrà rinunciare sicuramente ad Ardon Jashari (infortunato) e a Pervis Estupiñan (squalificato). C’è ancora un dubbio legato a Fikayo Tomori, che oggi ha svolto un allenamento personalizzato. Non si sa se sarà convocato per Juventus-Milan, la giornata di venerdì 3 ottobre sarà fondamentale per capire se potrà esserci a Torino. L’ex Chelsea non ha ancora completamente smaltito il problema muscolare accusato contro il Napoli.

Se Tomori non dovesse recuperare o potesse farlo solo per la panchina, giocherebbe Koni De Winter in difesa. L’ex di Juve e Genoa andrebbe ad affiancare Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

A centrocampo non sembrano esserci dubbi sulla titolarità del terzetto di interni Fofana-Modric-Rabiot. E non è in discussione neppure la presenza di Alexis Saelemaekers su una delle fasce. Finora, il belga ha sempre giocato a destra e lo ha fatto benissimo. Ma l’assenza di Estupiñan potrebbe dirottarlo a sinistra, con Zachary Athekame schierato dal primo minuto a destra. Sarebbe una sorpresa.

L’alternativa, che in realtà oggi sembra essere la prima opzione, è lasciare Saelemaekers a destra e schierare Davide Bartesaghi a sinistra. Il giovane italiano è entrato in Milan-Napoli dopo l’espulsione di Estupiñan e se l’è cavata discretamente. L’ingresso di David Neres lo ha messo un po’ in difficoltà, ma è normale che contro un avversario come il brasiliano possano esserci dei problemi.

Allegri rifletterà bene su chi impiegare titolare tra Bartesaghi e Athekame. L’ex Young Boys non ha brillato domenica scorsa a San Siro, anche nel suo caso ci sono delle attenuanti. È giovane, ha poca esperienza e viene da un campionato (quello svizzero) di livello totalmente diverso.

In attacco sarà certamente titolare Christian Pulisic, protagonista di un grande avvio di stagione. Al suo fianco potrebbe esserci ancora Santiago Gimenez, ma anche Rafael Leao e Christopher Nkunku scalpitano.

SERIE A, JUVE-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(3-5-2): Maignan; De Winter (Tomori), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (Athekame), Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi (Saelemaekers); Pulisic, Gimenez (Leao).