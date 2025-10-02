Dal Milan all’Arabia Saudita, accordo trovato: firme in arrivo

Un ex rossonero prossimo a diventare un protagonista della Saudi Pro League: annuncio a breve.

In Arabia Saudita ci sono grandi investimenti nello sport in questi anni e il calcio non fa eccezione. Nella Saudi Pro League sono approdati tanti nomi importanti del calcio mondiale.

Cristiano Ronaldo è la stella del campionato, però ci sono diversi altri calciatori che farebbero ancora comodo alle squadre europee. Nell’ultima sessione estiva del calciomercato si è aggiunto anche Theo Hernandez alla lista di coloro che hanno deciso di accettare una ricca proposta saudita. Dopo sei anni di Milan ha firmato con l’Al Hilal, allenato da Simone Inzaghi, e presto si ritroverà come avversario un ex rossonero che conosce molto bene.

Ex Milan, futuro nella Saudi Pro League: intesa raggiunta

Ci riferiamo a Sergio Conceicao, che ha allenato il Milan fino al termine della scorsa stagione e che poi è rimasto libero. Dopo qualche rumors su un possibile approdo al Fenerbahce al posto di José Mourinho, adesso sembra davvero vicino alla panchina di una nuova squadra.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, Conceicao ha raggiunto un accordo verbale con l’Al Ittihad. La trattativa è in fase avanzata e in queste ore si sta definendo la durata del contratto, che dovrebbe essere di due anni. L’ex tecnico del Milan ha detto sì alla squadra saudita ed è pronto per tornare ad allenare.

L’Al Ittihad aveva preso in considerazione anche Luciano Spalletti e Xavi per sostituire Laurent Blanc, licenziato dopo la sconfitta in campionato dopo l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Ma l’ha spuntata Conceicao, che presto dovrebbe firmare e cominciare ad allenare una squadra che ha in organico calciatori famosi come Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Moussa Diaby, Steven Bergwijn, Houssem Aouar, Danilo Pereira e Jan-Carlo Simic.