Juventus-Milan, scambio saltato in estate: il retroscena è clamoroso

Il club bianconero aveva pensato di scambiare due calciatori, però l’operazione non è andata in porto.

Uno dei giocatori migliori del Milan in questo inizio di stagione è sicuramente Alexis Saelemaekers. Rientrato dal prestito alla Roma, l’esterno belga si è preso subiti il posto da titolare nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

Aver lavorato per tanti mesi con Claudio Ranieri ha aiutato la crescita del giocatore, ora più maturo e incisivo in campo. Fortunatamente, non era stato concordato un diritto di riscatto e l’ex Anderlecht ha fatto ritorno a Milano. La Roma aveva provato a comprarlo a titolo definitivo, ma l’offerta è stata giudicata troppo bassa. Il club rossonero se lo è tenuto volentieri, anche perché molto gradito ad Allegri.

Calciomercato Milan, Saelemaekers alla Juventus? Cosa è successo

Non sono mancate altre richieste per Saelemaekers durante la scorsa sessione estiva del calciomercato. Si sono fatte avanti società della Premier League e anche la Juventus.

La giornalista Alessandra Gozzini de La Gazzetta dello Sport ha scritto quanto segue: “La dirigenza bianconera lo avrebbe volentieri accolto a Torino, anche nell’affare Vlahovic: in sostanza, pur di portare in squadra Saelemaekers, la Juve avrebbe rinunciato al centravanti che per settimane è stato in orbita rossonera. Ognuno è poi rimasto al proprio posto“.

La Juventus ha concretamente pensato di imbastire uno scambio tra Saelemaekers e Dusan Vlahovic, però non è avvenuto. Oltre alla volontà del Milan di puntare sull’esterno belga, ha pesato pure lo stipendio ricchissimo che l’attaccante serbo percepisce a Torino: 12 milioni di euro netti.

Vlahovic non voleva rinunciare a quella somma, pertanto la Juve non è riuscita a venderlo e probabilmente lo perderà a parametro zero l’anno prossimo. Infatti, il suo contratto scade a giugno 2026 e non sembra esserci margine per un rinnovo. L’ex Fiorentina potrebbe sistemarsi in Premier League, dove i soldi non mancano.

Milan e Inter monitorano la situazione, anche se non è facile poter competere contro le squadre inglesi. Nel club rossonero il più pagato è Rafael Leao, che percepisce circa 5 milioni di euro netti annui più 2 di bonus. Un’eccezione, per il resto non si va oltre i 5 milioni, bonus compresi. Intanto, Vlahovic cerca di dare il proprio contributo alla Juventus: finora 4 gol e 1 in assist in 7 presenze stagionali. Vedremo quale sarà il suo futuro. Alla dirigenza bianconera non dispiacerebbe venderlo a gennaio, così da incassare qualche milione per il cartellino.