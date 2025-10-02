L’Arsenal vuole strapparlo al Milan: pronta l’offerta per gennaio, cessione a sorpresa

Un giocatore del Milan è finito nel mirino dell’Arsenal: gli inglesi potrebbero fare una prima offerta a gennaio, i dettagli

Siamo nel pieno della stagione. Il Milan, dopo il passo falso contro la Cremonese, si è ripreso alla grande: cinque vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia, l’ultima contro il Napoli campione d’Italia a San Siro e con buona parte della gara giocata in dieci contro undici. Una prova di forza importante per la squadra di Massimiliano Allegri, che è cambiato radicalmente rispetto a quanto visto nel suo ultimo ciclo alla Juventus: ai suoi soliti e intoccabili dogmi tattici, ha aggiunto delle nuove cose che si avvicinano di molto alle richieste del calcio moderno. Inoltre Max ha a disposizione una rosa di alto livello per giocare una sola competizione: basti pensare che col Napoli sono rimasti in panchina per tutta la gara elementi come Samuele Ricci e Christopher Nkunku, che sarebbero titolari in ogni altra squadra. Per la Juventus nel prossimo week-end c’è una piccola emergenza: da capire se Tomori ci sarà o meno, mentre Estupinan è squalificato e al suo posto, a meno di colpi di scena (c’è chi ipotizza l’utilizzo di Rabiot) ci sarà Davide Bartesaghi.

L’Arsenal ha messo Bartesaghi nel mirino

Prodotto dal settore giovanile rossonero, è con la prima squadra ormai da diversi anni. Nella scorsa stagione ha fatto la spola con il Milan Futuro, ma da quest’anno, complice anche l’assenza di un’alternativa ad Estupinan, è in pianta stabile con Allegri. Anche perché il mister apprezza e non poco le sue caratteristiche: non a caso, in estate la sua cessione in prestito è stata bloccata anche dall’allenatore stesso.

Bartesaghi non ha giocato tantissimo nel corso di questi anni ma le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. E infatti, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è addirittura finito nel mirino di un club importante come l’Arsenal. I Gunners ci stanno pensando e potrebbero fare un’offerta già nel mese di gennaio per portarlo a Londra. Un interessamento che dimostra che siamo di fronte ad un ragazzo ancora immaturo per certi versi ma con un potenziale molto alto. Inoltre, le sue caratteristiche fisiche e tecniche sono in linea con i difensori moderni: lui è un perfetto braccetto di sinistra di una difesa a tre, in pieno stile Bastoni, ma Allegri al momento lo utilizza come terzino. Se dovesse mancare Pavlovic, potrebbe essere lui la prima alternativa, così da accompagnare l’azione con la sua qualità palla al piede e con il suo mancino educato. Ecco perché Arteta lo cerca: è quello che chiede ai suoi difensori, ed è per questo che lo scorso anno ha deciso di investire oltre 30 milioni per Riccardo Calafiori.