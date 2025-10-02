L’infortunio non lascia scampo, torna a marzo: rivoluzione sul mercato del Milan

La squadra italiana ha perso l’attaccante per un grave infortunio al ginocchio: a gennaio il sostituto potrebbe arrivare dal Milan

Il Milan è concentrato al massimo sui prossimi obiettivi di campo. Mentre Napoli, Inter e Juventus sono state impegnate in Champions League durante la settimana, Massimiliano Allegri è rimasto tranquillo a Milanello insieme a tutta la squadra per preparare un altro test importante contro i bianconeri del prossimo week-end. Dopo aver battuto il Napoli domenica scorsa, con una prestazione di grande livello dal punto di vista tattico e mentale, adesso si va a Torino per provare a conquistare altri fondamentali punti.

Dopodiché ci sarà la sosta, e quindi l’occasione per riposare (anche se in tantissimi lasceranno Milanello per rispondere alla chiamate delle Nazionali). Durante quei giorni, Igli Tare potrà ragionare sulle mosse di mercato in vista di gennaio. In entrata l’obiettivo dichiarato è l’acquisto di un difensore centrale: Joe Gomez del Liverpool, cercato nelle ultime ore estive, è ancora in lista. Ci sono poi da valutare anche alcune questioni in uscita ed è qui che potrebbe nascere una importante opportunità per uno dei giovani che si è messo in luce in queste settimane a Milanello.

Calciomercato Milan, l’attaccante verso il prestito: idea in Serie A

Ha colto tutti di sorpresa la convocazione e poi anche il debutto a Lecce alla seconda giornata di campionato di Cheveyo Balentien, acquistato dal Milan dall’Olanda in estate. L’attaccante è aggregato al Milan Futuro ma, con Nkunku non ancora arrivato, Leao out per infortunio e Pulisic non al meglio, Allegri decise di portarlo con sé al Via del Mare e di farlo addirittura debuttare nel secondo tempo. Adesso, per questioni anche numeriche, per lui non c’è spazio e quindi è tornato in piante stabile con la seconda squadra.

Tare però potrebbe ragionare sulla possibilità di mandarlo a giocare altrove, magari in prestito in Serie A. E si è aperta una opportunità proprio in questi giorni. Purtroppo infatti c’è da segnalare il gravissimo infortunio di Andrea Belotti con il Cagliari: si è fatto male al ginocchio nel match contro l’Inter di sabato scorso e resterà fuori dai campi per tutta la stagione. Una bruttissima tegola per il ragazzo e anche per la squadra rossoblu, rimasta quindi senza un giocatore importante in avanti. A gennaio la società sarda correrà ai ripari alla ricerca di un centravanti, e chissà che Balentien non possa diventare un’idea, come riportato da MilanWeb.