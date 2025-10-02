Manca solo la firma, il contratto è pronto sul tavolo a casa Milan

Il Milan è pronto a rinnovare il contratto del giocatore: è già tutto pronto, manca soltanto la firma. I dettagli

Siamo entrati nei giorni più caldi in vista della partita fra Juventus e Milan del prossimo week-end. I bianconeri ieri hanno giocato in Champions League in Spagna contro il Villarreal: è arrivato ancora un pareggio dopo quello contro l’Atalanta della scorsa settimana in campionato. Igor Tudor deve rivedere ancora tante cose e deve fare i conti anche con stanchezza e scelte di formazione. A meno di colpi di scena, ci saranno Bremer, Di Gregorio e anche Thuram, che sembra pronto a recuperare in vista dei rossoneri.

Anche Allegri, che ha potuto trascorrere una settimana tranquilla a Milanello con la sua squadra, deve fare i conti con una possibile emergenza in difesa. Non ci sarà Estupinan squalificato e Tomori è in dubbio (anche ieri si è allenato a parte). Modric, Rabiot e Fofana sono le certezze del centrocampo mentre in attacco l’unico sicuro del posto è Christian Pulisic. L’americano, trascinatore da anni del Milan, vive un momento di onnipotenza: gli riesce qualsiasi cosa, e i numeri sono spaventosi. E ora la società pensa anche al rinnovo.

Firma ad un passo, il Milan è pronto ad annunciare il rinnovo

Si è parlato molto del possibile prolungamento di Pulisic in queste settimane, ma in casa Milan non c’è alcuna fretta. Il rinnovo dell’ex Chelsea infatti non è considerato una priorità per un motivo molto semplice: è in scadenza nel 2027 ma nel contratto c’è un’opzione di un altro anno, quindi fino al 2028, attivabile dal club. Quindi parliamo potenzialmente di altri tre anni di contratto e per questo non c’è necessità di accelerare i tempi.

Però il Milan ci sta pensando, e lo sottolinea anche oggi il Corriere dello Sport. L’idea è quella di rinnovare da qui ai prossimi mesi: Pulisic merita uno stipendio da top player, e quindi superiore ai cinque milioni, e soprattutto deve essere blindato perché, se continua così, sarà difficile trattenerlo al termine della prossima stagione. Già la scorsa estate qualcosa è arrivato, soprattutto dall’Arabia Saudita, ma ora su di lui potrebbero accendersi i fari della Premier League. Matteo Moretto, di recente, ha svelato che Ibrahimovic, nei mesi scorsi, ha fatto un po’ di pressing su di lui per convincerlo a rinnovare. Pulisic prima dell’estate si era preso del tempo per capire in che direzione andava il progetto tecnico e adesso le risposte sono positive. Bisognerà attendere ancora un po’ ma il Milan ci sta già lavorando e, magari non in tempi brevi, proporrà un nuovo accordo.