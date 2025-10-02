Milan, nel 2026 sarà addio: “Rapporti freddi con l’agente”

Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione su Maignan: ecco cosa trapela da Casa Milan in questo periodo.

Mancano tre mesi all’apertura della sessione invernale del calciomercato, quindi è presto per ragionare su possibili acquisti. Più di attualità è il tema rinnovi. In casa Milan si sta parlando di alcuni calciatori che potrebbero prolungare il loro accordo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic sono i nomi più caldi. Per il difensore inglese la trattativa è già partita, così come sono partiti i contatti con l’entourage dell’esterno belga. Invece, per il capitano della nazionale americana la situazione è ferma. Ma il club rossonero e il giocatore vogliono andare avanti insieme, quindi le parti si aggiorneranno prima di fine 2025.

Rinnovi Milan, le ultime news su Mike Maignan

Il rinnovo più urgente sarebbe quello di Mike Maignan, che ha un contratto in scadenza a fine giugno 2026, ma non ci sono segnali incoraggianti in questo momento. Non c’è una negoziazione in corso ed esiste il forte rischio che il portiere francese lasci il Milan a parametro zero.

Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha spiegato come stanno le cose: “La trattativa è assolutamente ferma, oserei dire congelata. Ad oggi, la sensazione è che questo possa essere l’ultimo anno di Maignan al Milan e che lui possa andarsene a gennaio per un’offerta relativamente bassa oppure a giugno a parametro zero. La sensazione è sempre più crescente nel mondo Milan, anche perché i rapporti tra l’agente di Maignan e il club sono freddi“.

I rapporti non idilliaci l’entourage di Maignan e il Milan sono legati all’accordo verbale poi non formalizzato nel febbraio-marzo scorso. C’era un’intesa per un prolungamento fino al 2028 e Moretto ha specificato che lo stipendio dell’ex Lille sarebbe salito a 5 milioni di euro netti più bonus. La società rossonera ha messo tutto in standby, stoppando tutto prima delle firme e prendendo tempo.

Una mossa che ha spinto Maignan a valutare altre opzioni. Aveva detto sì al Chelsea, che però non ha trovato l’accordo con il Milan. È rimasto in rossonero dopo alcuni colloqui con Massimiliano Allegri e Igli Tare. È altamente probabile che lasci Milano nel 2026. Moretto aggiunge che il club sta già valutando alcuni nomi per sostituire Mike.