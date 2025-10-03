A Milanello è arrivata una bellissima notizia, finalmente la chiamata più attesa: ufficiale

Una bellissima notizia per il Milan e per i tifosi in queste ore: finalmente è arrivata la chiamata più attesa a Milanello, i dettagli

Mentre Juventus, Napoli e Inter sono state impegnate in Champions League in questa settimana, il Milan è rimasto tranquillo a Milanello a preparare la gara contro i bianconeri domenica prossima. Massimiliano Allegri deve sfruttare questo vantaggio di non giocare le coppe per puntare dritto al massimo obiettivo: lo Scudetto. Ai rossoneri non manca niente per poterci arrivare: la squadra è forte (contro il Napoli sono rimasti in panchina per 90′ elementi come Ricci e Nkunku, che sarebbero titolari ovunque) e non ci sono distrazioni. Inoltre, in panchina c’è un allenatore da oltre 6 milioni a stagione: ci sono tutti i fattori possibili per puntare allo Scudetto. Come ha detto giustamente Tare ieri, “ho l’obbligo spirituale di vincere al Milan“. E quindi, altro che quarto posto. Che il livello della rosa del Milan sia altissimo lo dimostrano anche le convocazioni in Nazionale: durante la sosta, a Milanello ne resteranno in pochissimi. E rispetto a quella di settembre, ce ne saranno altri due in meno.

Gabbia esulta, è arrivata la chiamata più bella

Christopher Nkunku infatti è stato convocato da Deschamps per la Francia dopo un anno di assenza. E a lui adesso si è aggiunto anche Matteo Gabbia, ed è la notizia più bella: Gennaro Gattuso, dopo averlo escluso a settembre (insieme anche a Samuele Ricci, ancora assente in favore di Nicolussi Caviglia), ha deciso di convocarlo per fronteggiare le importanti assenze in quel reparto.

L’Italia infatti non ha a disposizione Buongiorno, Leoni e Scalvini, tutti out per infortunio. Inevitabile quindi la convocazione di Gabbia, fra i migliori per rendimento di queste prime cinque giornate e non solo. Il difensore, da quando è rientrato dal prestito al Villarreal, è diventato il miglior centrale della squadra. E con Allegri, da perno centrale, si sta confermando. Un ragazzo intelligente, attento, di grande spessore umano, abilissimo in campo e anche nella comunicazione, si è meritato sul campo questa chiamata dopo quella di Luciano Spalletti di un anno fa.

Vedremo se avrà spazio nelle due partite contro Estonia e Israele, fondamentali per la qualificazione al prossimo Mondiale negli States. Si giocherà il posto con: Bastoni, Coppola, Mancini e Calafiori. Con Gabbia, finalmente in Nazionale ci sarà un po’ di rossonero, e questo non può fare che piacere ad Allegri e al Milan tutto. Ma il gruppo dei giocatori che resterà a Milanello durante la sosta sarà davvero misero.