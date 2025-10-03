Gimenez all’Atletico Madrid e scambio clamoroso: al Milan un nuovo centravanti

La possibilità che Gimenez lasci il Milan c’è ancora: a gennaio possibile scambio con l’Atletico Madrid, i dettagli

Un inizio di stagione difficile per Santiago Gimenez, ma solo dal punto di vista realizzato. In campionato non ha ancora segnato un gol. Lo ha fatto la scorsa settimana col Lecce in Coppa Italia, una rete importante perché arrivata dopo un lungo digiuno in gare ufficiali. Con il Napoli non ha lasciato il segno, ma il suo lavoro per la squadra continua ad essere indispensabile. Il messicano si sbatte, lotta e contribuisce e non poco alla manovra e alla produzione offensiva dei rossoneri, e questo è un aspetto che Allegri apprezza e valorizza. Dovrebbe imparare da lui Rafael Leao, se vuole fare davvero il centravanti (ma contro il Napoli ha sbagliato tutto).

La società però si aspetta anche dei gol dall’ex Feyenoord, costato 35 milioni a gennaio scorso. Sappiamo che ha trascorso un’estate difficile. Il Milan lo aveva messo sul mercato, con Tare che pubblicamente ha parlato della possibilità di scambio con Dovbyk poco prima del Lecce. Una brutta uscita dal punto di vista comunicativo. Il giocatore però non ne ha voluto sapere: si è imputato per restare ed è stato accontentato. Ma a gennaio può succedere di tutto.

Calciomercato Milan, Gimenez ceduto in Spagna: che scambio

Il Milan si aspetta delle risposte importanti da Gimenez nel corso delle prossime settimane dal punto di vista realizzativo. Se oltre al lavoro sporco che fa aggiunge anche dei gol, siamo di fronte ad un signor centravanti. Tare però continua a guardarsi intorno alla ricerca di un altro centravanti, visto che il messicano è l’unico in rosa con queste caratteristiche. E se a gennaio dovesse arrivare un’offerta per lui, tutto potrebbe ancora cambiare.

Nelle ultime ore di mercato, oltre alla Roma, a Gimenez si era interessato anche il Chelsea. In caso di offerta da 30 milioni, il Milan lo cederà. A quel punto però servirà un sostituto e uno dei nomi più caldi è quello di Sorloth dell’Atletico Madrid. Non è da escludere anche un’opzione di scambio: un profilo come Santiago, infatti, piace e non poco a Diego Pablo Simeone, e questo farebbe felice anche i rossoneri che potrebbero mettere le mani su un signor attaccante come il norvegese (amico di Haaland) per poco più di 5 milioni di conguaglio, come riportato da MilanWeb. Dalla Spagna c’è un altro profilo che potrebbe convincere Tare: è Mikautadze, che in estate ha lasciato il Lione per andare al Villarreal (e anche lì si sta confermando un ottimo attaccante).