Ha solo 18 anni ma gioca come un veterano: Tare vuole portarlo al Milan

Il centrocampista ha solo 18 anni ma è già uno dei migliori d’Europa: Tare è interessato a lui e lo vorrebbe portare al Milan

Mancano pochi giorni alla grande sfida contro la Juventus in campionato. Il Milan, dopo aver superato il Napoli domenica scorsa, adesso va a Torino per il primo duro test lontano da Milano. Massimiliano Allegri tornerà a Torino, la sua casa per tantissimi anni alla guida dei bianconeri. Sfiderà Igor Tudor, che non vive un momento molto brillante. In settimana, è arrivato l’ennesimo pareggio deludente. Contro il Villarreal, la Juve non è andata oltre il pareggio per due a due. Nello scorso week end, invece, aveva agguantato l’uno a uno con l’Atalanta solo nei minuti finali. A segnare fu Cabal, che domenica non ci sarà per infortunio. Così come in casa Milan è sotto attenta valutazione Fikayo Tomori, uscito malconcio dalla sfida col Napoli. Dopo Juve-Milan, ci sarà la sosta, e non c’è momento migliore per fare anche il punto della situazione in chiave mercato. Igli Tare si sta guardando intorno, alla ricerca di giocatori che possano migliorare la squadra già a gennaio, e per il centrocampo ha individuato l’uomo giusto per il presente ma soprattutto per il futuro.

Dal Lille al Milan, il centrocampista che ha stregato l’Europa

Ieri la Roma ha giocato in Europa League e ha sfidato il Lille di Olivier Giroud. Sconfitta per i giallorossi, che nel finale hanno clamorosamente sbagliato tre calci di rigore di fila: due volte Artem Dovbyk e una volta Matias Soulé. I francesi si confermano una squadra sempre difficile da affrontare e con tanti elementi di assoluto spessore: oltre al “vecchietto” Giroud, si è messa in luce ancora una volta la stella di Ayyoub Bouaddi.

Il centrocampista ha debuttato con il Lille a soli 16 in Champions League e a farlo scendere in campo fu Paulo Fonseca, sempre molto coraggioso con i giovani (al Milan ha dato spazio a Torriani, Liberali e Alex Jimenez). Nel frattempo, Bouaddi ha continuato a giocare e a crescere e oggi, a 18 anni, sembra già giocare con l’esperienza di un veterano. Un giocatore di livello altissimo, un centrocampista che sa abbinare perfettamente qualità e quantità, e per questo è già finito nel mirino delle big d’Europa. Il Milan già in passato ci aveva fatto un pensierino e adesso ci può tornare: ora però la sua valutazione è superiore ai 30 milioni. Ma è uno di quei investimenti da fare senza paura: Bouaddi è una stella del calcio ora e avrà un ruolo da protagonista nei prossimi anni, sicuramente in una grande squadra. E speriamo che quella grande squadra sia proprio il Milan.