Lo cacciano durante la sosta, salta una panchina eccellente in Serie A

Durante la sosta potrebbe arrivare il primo esonero di questa stagione di Serie A: c’è già il nome del sostituto, i dettagli

La Serie A è già nel vivo. Fino ad ora, sono state giocate cinque giornate e il Milan ne è stato protagonista con quattro vittorie. I rossoneri sono in testa alla classifica insieme al Napoli e alla sorprendente Roma di Gasperini. Ma ci sono squadre che, nonostante le pochissime partite giocate, sono già in crisi. La Fiorentina di Stefano Pioli è fra queste: i viola non ne hanno vinta una finora, hanno raccolto soltanto tre punti (per tre pareggi) e due sconfitte. L’ex allenatore del Milan sta facendo grandissima fatica a dare un gioco alla squadra e, da Firenze, arrivano anche clamorose voci in merito ad un possibile esonero.

Ma in questo momento c’è un altro tecnico fortemente a rischio: si tratta di Marco Baroni del Torino, che è vicinissimo alla zona salvezza ed è reduce da due sconfitte di fila. Sabato 4 ottobre, per la sesta giornata di campionato, affronterà anche una complicata trasferta contro la Lazio, l’ex squadra di Baroni: in caso di sconfitta, la terza di fila, non è da escludere l’esonero durante la sosta (che è sempre l’occasione migliore per le società per cambiare guida tecnica).

Primo esonero in Serie A, succederà durante la sosta: ecco il sostituto

Baroni ha detto sì al Torino in estate dopo aver lasciato la Lazio lo scorso giugno. La sua esperienza nella capitale è durata soltanto un anno: aveva fatto molto bene ad inizio stagione, poi un calo vertiginoso e non solo per colpe sue. Lotito ha scelto di mandarlo via e di richiamare Maurizio Sarri, che ha ripreso in mano le redini della squadra dopo le dimissioni dell’anno prima.

Ha sostituito Vanoli al Torino con l’obiettivo di fare un campionato importante ma in queste prime giornate sta facendo grande fatica. Non è soltanto un problema di risultati ma anche di identità, per questo Cairo sta prendendo in considerazione l’idea di esonerarlo. In pole per prendere il suo posto ad oggi c’è Daniele De Rossi: non a caso, nelle scorse ore la Roma ha annunciato ufficialmente la rescissione contrattuale con l’ex capitano e allenatore (che era stato esonerato dai giallorossi inspiegabilmente ad inizio stagione scorsa). Dopo tanti mesi fermo, è pronto a cogliere questa opportunità. Tutto dipende da come andrà la gara del Toro con la Lazio sabato: in caso di sconfitta, l’avvicendamento in panchina fra i due durante la sosta è molto probabile. Sarebbe il primo esonero di questo campionato in Serie A.