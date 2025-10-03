Milan, nuovo attaccante dalla Premier: l’indiscrezione lascia senza parole

Il club rossonero potrebbe pescare in Inghilterra un rinforzo per l’attacco: arriva un’indiscrezione di mercato sorprendente dalla Spagna.

Santiago Gimenez ha rischiato di essere ceduto nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Non è un segreto che la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri abbiano avuto dubbi su di lui e abbiano valutato altri nomi per l’attacco. In un primo momento era previsto l’arrivo di un nuovo centravanti con il quale si sarebbe alternato. Ma dopo l’ingaggio di Christopher Nkunku, l’opzione era diventata quella di cederlo per prenderne un altro. Igli Tare stesso ha confermato i contatti con la Roma per un possibile scambio con Artem Dovbyk, poi non realizzato.

Il nazionale messicano ha voluto fortemente la maglia rossonera a inizio 2025 e non intendeva comunque lasciarla facilmente. Vuole dimostrare di meritarla, vivendo nel modo migliore il sogno che aveva fin da bambino. Purtroppo, finora ha segnato solo 1 gol ed è normale che venga messo un po’ in discussione, anche se è presto per le sentenze. Deve migliorare il suo rendimento per evitare che il Milan possa pensare all’ingaggio di un nuovo centravanti nel calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, attaccante dall’Inghilterra? Gli ultimi rumors

Difficile che si possano riaprire i dialoghi con la Roma per Dovbyk, dato che l’ucraino non sta impressionando in questo avvio di stagione. Da vedere quale sarà la situazione tra due mesi, però ad oggi appare improbabile vedere l’ex Girona al Milan. Sono trapelate anche indiscrezioni inerenti un ipotetico scambio Gimenez-Sorloth con l’Atletico Madrid, ma in questo momento si tratta solo di rumors e non c’è niente di concreto.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Milan sarebbe interessato a Gabriel Jesus. Il 28enne brasiliano vuole lasciare l’Arsenal, che lo valuta 30-35 milioni di sterline. Un prezzo alto. Anche l’Everton ha messo gli occhi sull’ex attaccante del Manchester City.

L’indiscrezione proveniente dalla Spagna è alquanto sorprendente, dato che Gabriel Jesus sta recuperando la condizione fisica dopo aver patito un grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Potrebbe tornare in campo tra dicembre 2025 e gennaio 2026, quindi non sembra affatto un profilo adatto alle esigenze del Milan. Le incognite sono enormi e la sensazione è che il brasiliano non approderà in rossonero. Non ci sono le condizioni fisiche ed economiche affinché si realizzi l’operazione.