Bartesaghi titolare in Juve-Milan? Allegri a sorpresa: “C’è un altro giocatore che può sostituire Estupinan”

Lo squalificato Estupinan dovrebbe essere sostituito da Bartesaghi, ma non è detto: Allegri ha citato in conferenza un’altra opzione

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa e ha dato un po’ di informazioni importanti in merito alla partita in programma domani contro la Juventus a Torino. La prima, la più rilevante, è il recupero di Fikayo Tomori. Ieri il primo allenamento in gruppo, questo significa che è clinicamente recuperato. Sarà della gara, ma la sua titolarità è incerta. Tutta la settimana ha fatto lavoro personalizzato e questo incide e non poco sulle scelte di Allegri. Ma c’è anche un altro aspetto da considerare

Il Milan, in questo inizio di stagione, ha trovato solidità e quadratura del cerchio con Tomori, Gabbia e Pavlovic: in una gara fondamentale come quella contro la Juventus a Torino, il mister potrebbe comunque preferire la continuità. Oggi l’allenamento decisivo e di rifinitura: è pronto Koni De Winter, nel caso. Certa è invece l’assenza di Estupinan, squalificato per l’espulsione contro il Napoli. Per tutta la settimana abbiamo parlato di un Davide Bartesaghi sicuro di giocare, ma Allegri ha rimesso tutto in discussione in conferenza stampa poco fa.

Juventus-Milan, non solo Bartesaghi: un’altra opzione per sostituire Estupinan

Bartesaghi è entrato al posto di Estupinan contro il Napoli e ha fatto molto bene. Al netto di qualche difficoltà iniziale, inevitabile per un ragazzo che entra a gara in corso e in una partita complicata (con uno in meno e con avversari difficili come David Neres), si è ripreso alla grande ed è stato decisivo per la tenuta difensiva dei rossoneri. Ecco perché non sembravano esserci dubbio per la sostituzione dell’ecuadoregno.

A quanto pare però c’è un’alternativa. Allegri, in conferenza stampa, ha infatti parlato anche di un’altra opzione: Athekame. Anche lui è entrato contro il Napoli per sostituire Saelemaekers (che è intoccabile) e anche il suo è stato un ingresso positivo. Il giocatore sembra convincere e non poco il mister, pronto a dargli lo spazio che merita. “Può giocare anche a sinistra“, ha detto Max pochi minuti fa. Questo significa che, fino a domani, il dubbio resterà. Bartesaghi comunque resta in vantaggio e non è da escludere che le parole di Allegri siano solo pre tattica per mettere dubbi a Igor Tudor e alla Juventus. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più, ma una cosa è certa: Athekame, come De Winter, sta entrando nelle rotazioni e può diventare presto una risorsa.