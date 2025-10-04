Il difensore di cui ha bisogno Allegri è in uscita dal Barcellona: bastano un paio di milioni

Continua la ricerca del Milan ad un difensore centrale per il mese di gennaio: una grande opportunità arriva dal Barcellona

A gennaio il Milan sarà probabilmente ancora protagonista del mercato. In estate, a differenza di quanto annunciato da Giorgio Furlani a maggio, c’è stata una vera e propria rivoluzione. Sono rimasti pochissimi giocatori della stagione precedente e undici nuovi si sono aggiunti. Tanti addii pesanti come quelli di Tijjani Reijnders, Theo Hernandez e Malick Thiaw. I rossoneri li hanno sostituiti spendendo molto meno rispetto a quanto incassato, in pieno stile RedBird, così da fronteggiare la mancanza di introiti dalla Champions League.

Nonostante il caos e la totale assenza di idee chiare e programmazione, la società ha dato a Massimiliano Allegri una rosa di primo livello. E, con una sola competizione da giocare, si può (e si deve) puntare allo Scudetto, quindi l’obiettivo massimo. Quello che manca, a detta di tutti, è un tassello in difesa, un giocatore quindi che possa fare la differenza per esperienza e qualità. Il Milan ha provato a prendere Manuel Akanji e poi Joe Gomez, alla fine la scelta è ricaduta sul giovanissimo David Odogu, che non abbiamo ancora mai visto in azione.

Calciomercato Milan, colpo a gennaio: ecco il difensore giusto

Questo vuoto Igli Tare proverà a colmarlo a gennaio. Gomez del Liverpool resta un’opzione (Akanji invece è andato all’Inter) e i contatti con i Reds sono ancora vivi, ma nel frattempo il direttore sportivo si guarda intorno anche alla ricerca di nuove opportunità. E una delle più interessanti arriva direttamente da Barcellona: il difensore, in scadenza a giugno 2026, gioca pochissimo perché chiuso da Eric Garica e Cubarsì: il suo addio ai blaugrana è annunciato e il Milan può approfittarne.

Il suo nome è Andreas Christensen, ed è un difensore esattamente in linea con le necessità del Milan: l’esperienza è quella giusta (ha un curriculum importante fra Nazionale danese, Chelsea e appunto Barcellona) e ha le giuste conoscenze per poter alzare il livello di qualità ma anche di attenzione. Un vero e proprio leader che… ha imparato dal migliore. In Nazionale infatti ha spesso giocato in coppia con Simon Kjaer, uno che sa come si vince con la maglia del Milan e che è l’esempio perfetto di cosa significhi portare leadership e qualità. Il suo arrivo quindi potrebbe essere un filo conduttore con uno dei giocatori più importante per i recenti successi rossoneri. A gennaio, a soli sei mesi dalla scadenza, potrebbe bastare un piccolo indennizzo da 2-3 milioni per convincere il Barcellona.