Infortunio Tomori, l’annuncio ufficiale di Allegri: la decisione per Juve-Milan

Allegri è intervenuto in conferenza stampa e ha dato una importante notizia in merito alle condizioni di Tomori, i dettagli

Siamo alla vigilia di Juventus-Milan, valida per la quinta giornata del campionato italiano. Dopo questa partita, ci sarà la sosta. Quindi l’importanza della partita è doppia: è fondamentale non perdere a Torino per trascorrere settimane più tranquille senza gare. Sarà il primo test importante per il Milan lontano da San Siro. Domenica scorsa si è vinto, e bene, contro il Napoli con una prestazione di alto livello. I rossoneri sono riusciti a battere i campioni d’Italia, e ora vogliono ripetersi. La Juventus è stata impegnata in settimana in Champions League col Villarreal. Un altro pareggio, 2-2, dopo quello contro l’Atalanta nella scorsa giornata di campionato. Il Milan deve sfruttare il vantaggio di non avere l’impegno delle coppe e soprattutto può contare su una rosa di primissimo livello. Allegri, da ieri, ha tutti i giocatori a disposizione (tranne Jashari, ancora alle prese con il problema al perone) e questo è un altro elemento a favore dei rossoneri nella corsa allo Scudetto.

L’annuncio di Allegri su Tomori, le ultime

Allegri ha parlato poco fa in conferenza stampa e, fra le altre cose, ha parlato anche delle condizioni di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è uscito malconcio dalla partita contro il Napoli (sostituito verso la metà del secondo tempo) e per tutta la settimana non si è allenato in gruppo, ma ieri sì. Questo significa che è pienamente recuperato dal punto di vista clinico, e Allegri lo ha confermato.

“Tomori è a disposizione. Oggi c’è l’ultimo allenamento e la prima valutazione è su di lui“. Tomori quindi non è ancora certo di giocare: è recuperato, ma per tutta la settimana non si è allenato. Non è da escludere quindi che Allegri preferisca non rischiarlo e di dare spazio a Koni De Winter, che si sta inserendo pian piano. La cosa importante comunque è che il difensore sia tornato a disposizione ed è recuperato. L’unico indisponibile resta quindi Jashari, che potrebbe rientrare in gruppo dopo la sosta. Un altro dubbio è anche Rafael Leao: è tornato in campo col Napoli (ma con un ingresso pessimo) e per la prima volta si è allenato per tutta la settimana. Le parole di Allegri in merito: “Leao ha fatto una bella settimana, è la prima dal 17 agosto. Domenica volevo farlo entrare, ma non così presto. Leao sta crescendo di condizione, così come Nkunku“.