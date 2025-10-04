Juve-Milan, Tudor senza filtri: “Spero che faccia ca*are”

L’allenatore bianconero ha parlato in modo chiaro alla vigilia del big match a Torino: non è mancata una battuta.

Domenica sera all’Allianz Stadium la Juventus riceve il Milan e sarà un importante scontro diretto in chiave Champions League e Scudetto. C’è una rivalità storica tra le due squadre, quindi la voglia di vincere di entrambe sarà tantissima.

I rossoneri sono reduci dal successo contro il Napoli nel big match disputato a San Siro, mentre i bianconeri hanno pareggiato contro il Villarreal in Champions League. L’impegno infrasettimanale potrebbe parzialmente pesare sulla squadra di Igor Tudor, anche se siamo a inizio stagione e le energie dei giocatori sono ancora tante.

Juventus-Milan, Tudor “teme” Modric: le parole in conferenza stampa

Sia per la Juventus sia per il Milan quello a Torino sarà un importante banco di prova. I bianconeri hanno già sconfitto l’Inter all’Allianz Stadium e vorrebbero ripetersi anche con l’altra squadra milanese.

Nei rossoneri ci sono più giocatori che la Juve deve temere e tra questi c’è Luka Modric, leader del centrocampo e della squadra di Massimiliano Allegri. Di partite importanti ne ha disputate tante e può essere un elemento chiave anche a Torino.

Tudor lo conosce molto bene e si lascia scappare una battuta: “Ho giocato anche con Modric in nazionale. Uno come lui non nascerà più. Nessuno si avvicina a lui, è il doppio di chiunque. È un’altra cosa: a 40 anni gioca a questi livelli e io non ho mai visto questo. Sono orgoglioso di lui. Speriamo che domani faccia cagare“.

L’allenatore bianconero è sincero, spera che il suo connazionale non giochi una grande partita contro la sua Juventus. Certamente, anche Allegri spera che la sua ex squadra non brilli nella sfida di domenica sera. Sono pensieri normalissimi degli allenatori, che comunque come priorità hanno i loro giocatori e il fatto che si esprimano al meglio in campo, indipendentemente da cosa faranno gli avversari.

Anche Rakitic esalta Modric

Di Modric ha parlato anche un altro connazionale, Ivan Rakitic, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Luka è molto contento, mi ha invitato a Milano, dice che il calcio è molto diverso rispetto alla Spagna, ma si trova benissimo. È molto felice dei compagni e della vita in Italia. Luka per tutto questo deve ringraziare Igli Tare: è stato lui a portarlo al Milan“.

Rakitic, attuale dirigente dell’Hajduk Spalato, segue con grande interesse l’esperienza di Modric in Serie A: “Io pensavo avrebbe finito al Real ma, come amico e fratello, vederlo al Milan mi dà una grandissima allegria. Celebrerò tutte le sue vittorie, personali e di squadra, come se fossero mie“. Bellissime le parole dell’ex centrocampista di Basilea, Schalke 04, Siviglia, Barcellona, Al Shabab e Hajduk Spalato. Nella sua ultima stagione da calciatore, in Croazia, è stato anche allenato da Gennaro Gattuso, ex Milan e attuale commissario tecnico della nazionale maggiore italiana.