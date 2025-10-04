Leao già sotto attacco, la solita storia: ora deve rispondere

Il giocatore portoghese è già stato preso di mira dopo la partita contro il Napoli: intanto l’allenatore gli lancia un messaggio importante.

Massimiliano Allegri ha ritrovato Rafael Leao dopo oltre un mese di assenza e si tratta di un recupero importantissimo. Stiamo parlando di un calciatore che per quattro stagioni di fila è andato in doppia cifra come assist e come gol, qualcosa di non trascurabile e che spesso viene dimenticato.

Il numero 10 rossonero si è anche reso protagonista di diverse prestazioni non all’altezza nel corso degli anni, questo non lo si può nascondere. Non è ancora un campione, ha un potenziale grande e probabilmente gli manca uno step per entrare stabilmente in quella categoria. Quello che è in grado di fare lo hanno visto tutti, deve riuscire ad essere costante nel rendimento e non prendersi più certe pause. Inoltre, alla settima stagione a Milano deve maturare anche sul piano mentale. In questo lo può aiutare tantissimo un allenatore come Massimiliano Allegri.

Leao, le prime critiche e il monito di Allegri

L’ex giocatore di Sporting CP e Lille si era infortunato il 17 agosto ed è tornato a giocare il 28 settembre in Milan-Napoli. Al 69′ è subentrato a Santiago Gimenez e non si può dire che il suo sia stato un rientro memorabile. Allegri si è anche arrabbiato con lui, lasciandosi anche andare a un “Non ha cuore” ripreso dalle telecamere di DAZN. L’allenatore toscano pretende che si sacrifichi per la squadra, che sia sempre sul pezzo e che sappia incidere quando ha l’occasione di poterlo fare.

Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan si è così espresso sul suo numero 10: “Leao deve iniziare ancora la stagione praticamente. Ha grande voglia di fare. Non è nelle mie mani, ma nelle sue mani. Sa che è una stagione importante per lui. C’è un vecchio detto: aiutati che Dio ti aiuta. Ha bisogno della squadra, e la squadra ha bisogno di lui. Non vede l’ora di fare bene, proprio come tutti gli altri. Ho imparato una cosa: dire ‘domani faccio questo perché è il momento di cambiare’ non va bene. Il momento di cambiare è quando me ne accorgo“.

Allegri è stato saggio nelle sue dichiarazioni. Ha lanciato un monito importante al calciatore e ha anche ricordato che la sua stagione non è praticamente iniziata. Ha collezionato solo 2 presenze, distanti tra loro oltre un mese. Dopo lo spezzone contro il Napoli sono già partite delle critiche nei confronti di Leao, subito messo in discussione. Non è un po’ presto?

Sicuramente non è stata positiva la prestazione del portoghese, ma sarebbe onesto intellettualmente ricordare che non giocava da tanto tempo. Poteva fare di più lo stesso? Probabilmente sì, però è azzardato andare subito all’attacco dicendo che il Milan può farne a meno o comunque mettendolo in discussione per la quasi mezzora (recupero compreso) contro il Napoli.

Viviamo in un’era nella quale c’è la frenesia di dover dare giudizi immediati, non c’è pazienza di attendere. È più saggio valutare Leao dopo una serie di partite. Domenica sera c’è Juventus-Milan, certamente è un match nel quale deve giocare con più determinazione di quella messa in campo col Napoli. Ma se andasse male? Di nuovo altre accuse e sentenze definitive? Qualcuno sicuramente lo farà, nel caso. Speriamo che Rafa a Torino mostri dei passi in avanti e che metta a tacere chi si è già lanciato in giudizi prematuri. Come sarebbe prematuro dargli del fenomeno se dovesse essere decisivo. Serve equilibrio.