Milan, la passione segreta di Christian Pulisic: è così che si spiega la sua intelligenza

Pulisic in un’intervista al leggendario Dan Peterson ha svelato una delle sue passioni extra campo: e questo ci dice tanto di lui

Christian Pulisic è il grande protagonista di questo inizio di stagione rossonero. Sei gol e due assist in sette partite fra campionato e Coppa Italia: numeri clamorosi dell’americano, da record. Non c’è nessun dubbio che in questo momento è il giocatore più importante del Milan ma anche dell’intera Serie A. Nessuno può reggere il confronto e non solo per una questione di statistiche. Da un po’ di vista tecnico e tattico, è una spanna superiore a tutti gli altri (esclusi Modric e De Bruyne, che fanno uno sport a parte).

Ma non è solo adesso che Pulisic trascina la squadra: da quando è arrivato, l’americano colleziona numeri importanti ed è sempre a totale disposizione anche in fase difensiva. Ed è questo a renderlo speciale: l’ex Chelsea sa fare qualsiasi cosa e sa farlo benissimo, senza alcun tipo di limite né problema. Un professionista esemplare: mai una parola fuori posto, mai un problema mediatico. Ed è per questo forse che è particolarmente sottovalutato.

Pulisic e la passione extra calcio: gliel’ha trasmessa suo nonno

In questi giorni, il leggendario Dan Peterson ha fatto visita a Milanello proprio per Pulisic. Inviato da DAZN, l’allenatore di Basket lo ha intervistato e con lui ha parlato di tantissimi argomenti. Dall’arrivo in Italia all’approccio di Allegri, dalle ambizioni con la maglia del Milan all’importanza di allenarsi con uno come Luka Modric. E poi una rivelazione: ha svelato la sua più grande passione extra calcio.

Questa passione sono gli scacchi. “Sì, è vero, mi piace giocare con gli scacchi. È una passione che mi ha trasmesso mio nonno. Io e mio cugino lo sfidavamo anche due contro uno e perdevamo sempre. Ho incontrato a Londra Magnus Carlsen, ci siamo anche sfidati. Mi ha battuto penso dopo sette mosse. È stato incredibile”. Non è un caso quindi che Pulisic sia una spanna superiore agli altri anche per intelligenza e lettura. L’americano è un top player assoluto anche per le sue qualità cognitive, palesate in partita ma anche fuori. Ed è probabile che ad incidere su questo aspetto sia proprio l’abitudine ad un gioco come gli scacchi fin da bambino. Che poi gli scacchi e il calcio hanno dei punti in comune: anche qui è fondamentale la strategia, la mossa giusta, l’incastro perfetto. E in questo Pulisic è un fenomeno: in campo e anche fuori.