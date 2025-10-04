Tegola Milan, un altro mese di stop: rientro rimandato

Il Milan non lo avrà a disposizione per un altro mese, come annunciato da Allegri in conferenza stampa. Rientro rimandato

La partita contro la Juventus di domani sera è una tappa molto importante per la stagione del Milan. La scorsa settimana i rossoneri hanno battuto il Napoli campione d’Italia in carica a San Siro, mentre domani sarà il primo grande test lontano da Milano. I bianconeri sono reduci da due pareggi deludenti: il primo è della scorsa settimana contro l’Atalanta in campionato, acciuffato soltanto nei minuti finali con una rete di Cabal (che si è infortunato di nuovo e domani non sarà a disposizione), il secondo in Champions League mercoledì contro il Villarreal. L’impegno europeo ha tolto energie quindi alla squadra di Igor Tudor, mentre Allegri ha potuto lavorare con la squadra senza problemi a Milanello e ha recuperato anche Tomori (mentre per la Juve sono in dubbio Bremer e Thuram). Sulla titolarità del difensore inglese, Allegri sceglierà oggi durante l’allenamento di rifinitura, come ha annunciato l’allenatore in conferenza stampa. E, durante la stessa, ha anche dato una brutta notizia in merito al rientro di un altro giocatore.

Infortunio Jashari, tempi di recupero: l’annuncio di Allegri

Tomori si è allenato con il gruppo soltanto ieri, poi aveva saltato tutta la settimana di lavoro con la squadra. Ecco perché Allegri non è sicuro di schierarlo: potrebbe essere un rischio, ma al tempo stesso oggi l’inglese ex Chelsea rappresenta una certezza per il Milan con Gabbia e Pavlovic. Valutazioni in corso. Rafael Leao si è allenato per tutta la settimana come non succedeva da metà agosto, quando si è infortunato al polpaccio. Brutte notizie invece per il recupero di Ardon Jashari.

Come annunciato da Allegri in conferenza stampa, per il recupero dello svizzero ci vorrà un altro mese. Alcune indiscrezioni provenienti da Milanello in questi giorni avevano parlato di un possibile rientro dopo la sosta di ottobre, quindi la prossima settimana. A quanto pare però non è così. A fine agosto, in seguito ad uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez, si è fratturato il perone. Per fortuna, una frattura composta. I tempi di recupero erano stimati in un mese e mezzo, ma ci vorrà qualcosina in più per vederlo di nuovo in allenamento coi compagni. Per rivederlo in campo, invece, è probabile che se ne riparlerà soltanto a novembre inoltrato. Al top della condizione, Allegri lo avrà solo ad inizio 2026. Nel frattempo però si possono dormire sonni tranquilli: con Modric, Rabiot, Fofana, Loftus-Cheek e Ricci non si sentirà l’assenza dello svizzero, il costosissimo acquisto dell’estate.