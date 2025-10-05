Allegri non cambia: doppi sorpresa di formazione per Juve-Milan, tifosi spiazzati

Doppia scelta a sorpresa per Allegri in vista della gara contro la Juventus di questa sera. Tifosi spiazzati, ecco cosa sta succedendo

La partita contro la Juventus è ormai alle porte. Mancano solo poche ore all’inizio. I rossoneri puntano ai tre punti, come è giusto che sia. I bianconeri sono reduci dalle fatiche di Champions League e, soprattutto, sono senza un giocatore molto importante: Gleison Bremer non ce la fa e non sarà in campo. Ci sarà invece Thuram, ma solo dalla panchina perché Igor Tudor non vuole rischiare. La vecchia signora vive un momento particolare: non ha ancora perso una partita ma gli ultimi due pareggi, oltre all’enorme numero di gol subiti, desta un po’ di preoccupazione fra i tifosi. Oggi è un test importante per entrambe, ma Allegri è strafavorito per la vittoria finale. L’allenatore rossonero ha recuperato anche Tomori e Leao, disponibili per la gara. L’unico assente è Jashari, al quale servirà ancora un mesetto per il recupero. Nonostante i due rientri dell’inglese e del portoghese, però, il mister è pronto a fare due scelte a sorpresa.

Juve-Milan, le scelte di Allegri: doppia sorpresa

Molto forte è comunque la candidatura di Koni De Winter. Come annunciato dallo stesso Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match, Tomori è pienamente recupero e si è allenato anche in gruppo, ma per tutta la settimana è rimasto fuori e questo pesa e non poco nelle decisioni. Ecco perché il mister sta pensando di schierare il belga dal primo minuto: a meno di colpi di scena, ci sarà lui al fianco dei soliti Gabbia e Pavlovic. E c’è anche un’altra sorpresa per l’attacco, ma stavolta è una conferma.

Sarà Santiago Gimenez ad affiancare ancora una volta Christian Pulisic in avanti. Leao non è pronto per giocare dal primo minuto (e si è visto chiaramente anche nei 20′ giocati contro il Napoli) e anche Christopher Nkunku, nonostante la buona condizione raggiunta, è destinato ancora alla panchina. Entrambi saranno un’arma a gara in corso, in tutte le situazioni possibili. E siamo certi che, stavolta, in caso di urgenza, non schiererà Leao ma piuttosto Nkunku per difendere meglio. Sono queste quindi le due mosse “a sorpresa” di Allegri per la gara di questa sera, anche se mancano ancora diverse ore e tutto può ancora cambiare. Contro la Juve è una gara fondamentale per i rossoneri, anche perché è quella precedente alla sosta: non perdere è fondamentale per evitare due settimane di chiacchiere e, ovviamente, polemiche.