Allegri, un gesto di Modric lo ha spiazzato: “Va mostrato ai bambini”

L’allenatore rossonero ha speso parole di elogio per il centrocampista croato, mettendo in evidenza un episodio molto significativo.

Luka Modric sta dimostrando che il Milan ha fatto bene a puntare su di lui, nonostante i 40 anni da poco compiuti. Chi temeva che l’età potesse essere un problema si sarà ricreduto, guardando le prestazioni del giocatore.

La squadra rossonera non disputa le coppe europee e di conseguenza la sua gestione, come quella dei compagni, diventa più facile. Il centrocampista croato ha giocato oltre 60 partite nella scorsa stagione tra Real Madrid e Nazionale, mostrando un’ottima tenuta fisica. A Milano si è subito preso la maglia da titolare ed è diventato un leader del gruppo allenato da Massimiliano Allegri. Non poteva essere diversamente, stiamo parlando di un campione vero. In campo incanta e chi lo vive anche fuori lo descrive come una persona eccezionale.

Allegri elogia Modric prima di Juventus-Milan

Modric ha coronato un sogno che aveva da bambino indossando la maglia del Milan. Era un tifoso rossonero e ammirava le gesta del suo connazionale Zvonimir Boban. Anche se oggi la squadra non è quella super vincente di quando lui era piccolo, ha voluto cogliere l’occasione di giocare a Milano e di dare il suo contributo al ritorno ad alti livelli del Diavolo.

In Milan-Bologna ha segnato il gol della vittoria e la sua esultanza è sembrata quella di un ragazzino che segna il primo gol in carriera. Contro il Napoli, al triplice fischio finale, si è inginocchiato e ha esultato quasi come se avesse vinto una finale. Quest’ultimo gesto ha particolarmente impressionato ed è stato anche oggetto di una domanda ad Allegri nell’intervista realizzata da DAZN.

L’allenatore toscano si è così espresso in merito: “L’ho rivisto più volte quello che è successo al 97′. Questo è quello che bisogna far vedere ai bambini, ai giocatori. Modric, oltre ad essere un calciatore straordinariamente forte tecnicamente, ha passione e amore per quello che fa. Ama il calcio, altrimenti non si spiega perché uno che ha vinto così tanti trofei si inginocchi in mezzo al campo alla fine di Milan-Napoli. Ha dato un esempio per tutti gli altri giocatori“.

Allegri elogia Modric e lo fa giustamente. Sta apprezzando un grandissimo campione, sia in termini tecnici sia umani. Il leader che serviva al Milan. Vedremo se stasera contro la Juventus riuscirà a fare di nuovo la differenza.