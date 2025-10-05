Caos in conferenza stampa, l’allenatore litiga coi giornalisti: “Non avete rispetto” (VIDEO)

Dopo la partita di Serie A, l’allenatore ha avuto un battibecco coi giornalisti in conferenza stampa: cosa è successo

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto spesso situazioni di grande tensione in conferenza stampa. Alcune domande o atteggiamenti dei giornalisti spesso provocano reazione da parte degli allenatori, soprattutto dopo le partite quando c’è ancora l’adrenalina della gara. E ieri è capitato di nuovo e ancora una volta all’Olimpico, lì dove, ad esempio, Massimiliano Allegri litigò con un giornalista dopo la finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta. Protagonista in questo caso è Marco Baroni, che ha vissuto una settimana molto complicata.

Sembrava ormai inevitabile il suo esonero da allenatore del Torino, con Urbano Cairo pronto a chiamare Daniele De Rossi (che nel mentre ha risolto il contratto con la Roma, altro chiaro segnale) al suo posto in caso di sconfitta contro la Lazio. Invece, i granata hanno fatto una buona prova e sono stati a pochissimi secondi da una clamorosa vittoria di rimonta. Il rigore di Cataldi, al 110′, ha cambiato le cose ma, forse, ha salvato la panchina di Baroni. Ma cosa è successo quindi in conferenza stampa?

Lazio-Torino, cosa è successo in conferenza stampa: Baroni non ci sta

Lo scenario è il seguente. Un giornalista pone la sua domanda a Baroni con tutta tranquillità, sottolineando la buona prestazione del suo Torino. Qualcuno alle sue spalle però, evidentemente non concordi sulla riflessione del collega, hanno iniziato a ridere. Baroni, dal suo posto, ha visto tutto e, giustamente, non se l’è sentita di lasciar scorrere come se nulla fosse accaduto.

Ecco quindi le sue parole: “Scusatemi, ma vedere qualcuno ridere mentre si parla di calcio non è rispettoso. Mi distrae, mi toglie concentrazione. Io non mollo, so bene quali siano le difficoltà, ma situazioni come questa mi danno solo più forza“. E fin qui, niente di strano. Una presa di posizione forte e decisa ma espressa con tutta tranquillità da parte dell’allenatore del Torino, che aveva ovviamente ragione.

Ieri in sala stampa Mister Baroni si è giustamente arrabbiato dopo che un giornalista (prezzolato) de La Stampa ha osato ridere quando il nostro Cairo Pagliara ha detto che quello di ieri è stato il Torino più forte tecnicamente dell’ultimo anno e mezzo (…) pic.twitter.com/0sAdidbrfn — La Cairetta dello Sport (@CairettaSport) October 5, 2025

Dopo la conferenza stampa però i toni si sono alzati: “State ben attenti, perché non mi conoscete. Non avete rispetto, non avete rispetto della vostra professione e soprattutto non avete rispetto di chi lavora con voi. L’allenatore è un conto, ma dovete portare rispetto ai vostri colleghi“. Anche in questo caso, è difficile dar torto a Baroni, ed è inevitabile che la tensione si sia alzata.