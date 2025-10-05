Hanno scelto il giocatore del Milan per raccogliere un’importante eredità: addio ai rossoneri

Il rossonero è finito nel mirino di un grande club per raccogliere una fondamentale e difficile eredità: l’addio al Milan è annunciato

Il Milan è alle prese con un momento della stagione molto importante. Fra poche ore c’è la Juventus da affrontare lontano dalle mura amiche di San Siro per il primo big match in trasferta. La scorsa settimana è arrivata una prova di forza fondamentale contro il Napoli, con tre punti davvero molto pesanti. I rossoneri hanno una grande opportunità quest’oggi: la Juventus ha giocato in settimana contro il Villarreal e non avrà a disposizione ancora un giocatore importante come Bremer. Il Milan, invece, si è riposato nel corso della settimana e, soprattutto, ha recuperato anche Fikayo Tomori.

Tutti i giocatori sono a disposizione meno Jashari, ancora alle prese con il problema al perone. Insomma, Allegri contro Tudor è strafavorito ed è un’opportunità da non perdere. Dopo la Juventus ci sarà la sosta, ed è, di solito, un ottimo momento per risolvere questioni di mercato. Il Milan è al lavoro sul rinnovo di Tomori, mentre sta per abbandonare completamente l’idea di prolungare anche il contratto di Maignan. Ed è sul francese che arrivano indiscrezioni molto importanti in queste ultime ore.

Maignan nel mirino di una big d’Europa, i dettagli

Maignan a giugno è stato ad un passo dal Chelsea, che solo poche settimane dopo ha vinto poi il Mondiale per Club. Il Milan poteva incassare una buona cifra piuttosto che perderlo a zero fra un anno, ma non è arrivato l’accordo. Mike è rimasto con la promessa di dare il 100% di sé stesso fino alla fine con la fascia di capitano al braccio. Le trattative per il rinnovo sono congelate e tutto fa pensare, a meno di clamorosi colpi di scena, che a giugno sarà addio a costo zero.

In questi giorni si è anche parlato della possibilità di una cessione a gennaio in caso di offerta giusta, ma sembra complicato e strano che il Milan possa privarsi di un elemento così importante a metà stagione e con la prospettiva di poter vincere il campionato. Ma è chiaro che, di fronte ad un’offerta economicamente rilevante, e con la prospettiva quindi di non perderlo a costo zero, ogni scenario è possibile. Il Chelsea continua a pensare a lui ma solo da svincolato e in queste ore, scrive Rudy Galetti, si è aggiunto anche il Bayern Monaco, che da tempo cerca un erede di Manuel Neuer.