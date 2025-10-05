Juventus-Milan 0-0, cronaca e pagelle: Maignan miracoloso, Pulisic e Leao tradiscono

Serie A, Juventus-Milan: cronaca, risultato e pagelle della partita della sesta giornata del campionato 2025/2026.

Juventus e Milan non si fanno male, risultato finale di 0-0 all’Allianz Stadium. Una partita non bellissima, ma delle occasioni importanti ci sono state. La squadra di Massimiliano Allegri può avere dei rimpianti legati al rigore sbagliato da Christian Pulisic e alle due clamorose occasioni fallite da Rafael Leao. Quella di Igor Tudor ne ha fallita una con Jonathan David, scivolato sorprendentemente al momento di tirare in area, e un’altra con Federico Gatti: Mike Maignan miracoloso.

Juventus-Milan: la cronaca del primo tempo

Primi minuti equilibrati, senza occasioni particolari per le due squadre. Ritmi non altissimi, entrambe cercano di non concedere spazi e di non prendere rischi. Il primo errore potrebbe costare caro. Al 18′ Fofana chiede un rigore per un presunto fallo di Locatelli, però il contatto sembra molto leggero e non punibile. Al 22′ Pulisic recupera palla nella sua metà campo, entra in area e al momento decisivo scivola, riesce comunque a provare un assist per Fofana, che però viene anticipato da un avversario. Sul ribaltamento di fronte è la Juve a rendersi pericolosa, ma il Milan si salva. Salgono i ritmi a Torino.

Al 28′ cross di Conceicao per la deviazione di McKennie, David non ci arriva, palla fuori. Un minuto dopo Rabiot prova il tiro di sinistro dalla distanza, palla alta. Al 32′ Gimenez riesce a liberarsi al tiro di sinistro dentro l’area, ma calcia troppo centralmente, Di Gregorio blocca in due tempi. Al 34′ bella palla di Kalulu per David, che scivola clamorosamente al momento del tiro dentro l’area. Cross di Pavlovic per il colpo di Gimenez al 43′, palla fuori: il messicano era stato bravo ad anticipare Rugani, ma non è stato abbastanza preciso. Al 44′ ammonizione ridicola a Fofana. Dopo un minuto di recupero, il primo tempo di Juventus-Milan termina 0-0. Non una bellissima partita, poche occasioni da gol.

Juventus-Milan: il secondo tempo e il risultato finale

Al 48′ miracolo di Maignan sulla botta di destro ravvicinata di Gatti. Un minuto dopo ammonito Locatelli per fallo su Modric. Al 52′ calcio di rigore fischiato al Milan per fallo di Kelly su Gimenez. Purtroppo, Pulisic calcia alto dagli 11 metri. Juventus-Milan resta sul risultato di 0-0. Al 54′ Pulisic prova la conclusione rasoterra di destro da fuori area, Di Gregorio blocca il pallone. 5 minuti dopo ammonito Bartesaghi per fallo su Conceicao. Al 63′ fuori Fofana e Gimenez, entrano Loftus-Cheek e Leao.

Al 67′ Leao prova un tiro dalla sua metà campo per beffare Di Gregorio, palla alta. Tudor mette Thuram, Openda e Vlahovic per Conceicao, Yildiz e David al 69′. Al 73′ clamorosa occasione fallita da Leao, che a pochi metri dalla porta calcia il pallone sul fondo col sinistro. Un minuto dopo esce Pulisic per Nkunku. Ammonito Gatti per fallo su Leao. All’86’ dentro Kostic per Rugani nella Juve. Al 90′ gran palla di Modric per Leao, che dentro l’area calcia malissimo e favorisce la parata di Di Gregorio; poi sul tentativo di ribattuta di Loftus-Cheek è fondamentale Kelly a murare il pallone. Dopo i minuti di recupero il risultato non cambia, Juventus-Milan 0-0.

Le pagelle della squadra di Allegri