Non recupera per Juventus-Milan, assenza pesantissima per Tudor: esulta Allegri

Non arrivano buone notizie da Torino per Igor Tudor. La Juventus non avrà a disposizione un importante calciatore per il Milan

Mancano pochissime ore al fischio d’inizio di una delle gare più attese di questo week-end. Il Milan affronterà la Juventus a Torino dopo aver battuto il Napoli la scorsa settimana. Si tratta del primo test per la squadra di Massimiliano Allegri lontano dalle mura amiche di San Siro. Ed è una prova importante per capire il livello di solidità e di mentalità raggiunto dai rossoneri. Il Milan non ha avuto altri impegni in settimana mentre la Juventus ha affrontato il Villarreal in Champions League.

Solo un altro deludente pareggio, come quello di pochi giorni prima in campionato contro l’Atalanta, ha alimentato un po’ di malumore a Torino, nonostante la Juve non abbia ancora perso in campionato e sia molto vicina al primo posto in classifica occupato ad oggi da Milan, Napoli e Roma. Una settimana difficile quindi per Igor Tudor anche dal punto di vista delle defezioni, e una di queste si ripeterà anche contro il Milan perché non recupererà.

Juve-Milan, non ce la fa: non sarà in campo stasera

Nel corso di Juventus-Atalanta della scorsa settimana, Gleison Bremer, rientrato dopo il lunghissimo infortunio al ginocchio della scorsa stagione, ha chiesto il cambio per un problema fisico. Tudor non lo ha avuto a disposizione contro il Villarreal per evitare ulteriori guai, ma le sue condizioni non sembravano destare preoccupazione. Invece, in questi giorni il brasiliano ha continuato a non allenarsi in gruppo e ad ora le sensazioni sono negative.

Dalla Continassa infatti arriva un messaggio forte e chiaro: a meno di clamorosi colpi di scena, Bremer non sarà della gara e salterà quindi la grande sfida contro il Milan di questa sera. E sarà un’assenza molto importante per Tudor, che dovrà fare a meno ancora di uno dei giocatori più importanti della squadra. Sarà Rugani a sostituirlo al centro della difesa con Gatti a destra e Kelly a sinistra. Ma per Tudor c’è anche una buona notizia: è invece recuperato Kephrem Thuram, anche lui alle prese con un problema fisico che non gli ha permesso in essere in campo in Champions League. Il centrocampista francese ci sarà, anche se, molto probabilmente, non dal primo minuto. Locatelli e McKennie in questo momento sono in vantaggio, con il figlio di Lilian e fratello di Marcus pronto a subentrare dalla panchina in caso di necessità. Il Milan invece recupera Tomori e ha anche l’arma Leao a disposizione: per questo motivi Allegri parte sicuramente favorito per tre punti che sarebbero pesantissimi.