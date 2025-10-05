Sta impressionando tutti in Serie A, il Milan ci pensa per gennaio: nuovo esterno

Fra i migliori per rendimento in questo inizio di campionato, è finito nel mirino del Milan: nuovo esterno per Allegri

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del mercato invernale ma Igli Tare, come è normale che sia, è già al lavoro per le eventuali trattative. Il Milan ha una rosa che deve essere completata: come dimostra questo inizio di stagione, la squadra ha tantissima qualità in ogni reparto, ma qualche tassello manca. Ad esempio, è inevitabile pensare ad un altro difensore per gennaio. Il primo sostituto oggi è Koni De Winter, ed è un lusso averlo in panchina, ma dietro di lui c’è solo il giovanissimo David Odogu, che ancora non abbiamo visto in azione.

Inevitabilmente quindi è facile pensare ad un innesto in quella zona del campo. Joe Gomez resta un’idea forte, ma occhio anche all’ipotesi Christensen del Barcellona – in scadenza di contratto. Tare però potrebbe valutare anche altri giocatori e in altre zone del campo: potrebbe provare a bloccare già un portiere (in vista dell’addio di Maignan) ed Elia Caprile del Cagliari è uno dei nomi più caldi, ma in terra sarda gioca anche un altro elemento che potrebbe fare al caso dei rossoneri.

Calciomercato Milan, idea dal Cagliari per la fascia destra

Oltre al difensore, nella rosa del Milan manca anche una riserva di Alexis Saelemaekers di livello come esterno a tutta fascia. Tare ha deciso di investire sul giovanissimo Athekame dello Young Boys, acquistato per circa 10 milioni. Allegri ha fiducia in lui e infatti gli dà spazio quando ne ha bisogno, come accaduto contro il Napoli per far rifiatare Saelemaekers, ma è un giocatore ancora acerbo che avrebbe bisogno di un prestito per giocare con continuità.

Al suo posto, il Milan potrebbe prendere in considerazione la candidatura di Marco Palestra, uno dei giocatori che ha maggiormente impressionato in questo inizio di stagione di Serie A con il Cagliari. Preso in prestito dall’Atalanta, è un ragazzo italiano molto giovane con ampi margini di miglioramento. I bergamaschi conoscono perfettamente le sue qualità e sfrutteranno questo prestito al Cagliari per veder aumentare il suo valore economico. Non a caso, gli orobici hanno rifiutato qualsiasi tipo di offerta a titolo definitivo per lui, perché sapevano perfettamente che poteva soltanto crescere in una piazza come quella sarda e con un bravo allenatore come Pisacane, molto abile con i giovani. Il Milan a gennaio potrebbe raccogliere le prime informazioni e magari ragionare su un assalto in vista di giugno prossimo.