Caso Leao dopo Juventus-Milan? Cosa filtra dall’ambiente rossonero

Fabrizio Romano risponde in merito alla situazione del calciatore portoghese dopo le critiche incassate in seguito alla prestazione a Torino.

Rafael Leao era uno dei giocatori più attesi di Juventus-Milan, pur partendo dalla panchina. Dopo lo spezzone fatto contro il Napoli, a circa un mese e mezzo di distanza dall’infortunio, c’era curiosità di vedere come si sarebbe comportato all’Allianz Stadium.

Purtroppo, non sono elogi quelli che ha ricevuto il portoghese per la sua prestazione. Si è reso protagonista di due errori grossolani in area di rigore bianconera, sbagliando delle occasioni da gol nette. Un calciatore del suo livello non può fallire in quel modo. Massimiliano Allegri si è infuriato e anche i tifosi rossoneri non hanno reagito bene.

Leao criticato dopo Juventus-Milan: il punto di Fabrizio Romano

Vero che Leao è alla seconda presenza dopo non aver giocato per oltre un mese, quindi la prestazione non può essere perfetta, però due chance come quelle capitategli non si possono sbagliare in quel modo. Incomprensibile come sia riuscito a colpire il pallone malissimo nella seconda, quella offerta da un bellissimo assist di Luka Modric. Non era neanche pressato, poteva calciare nel modo migliore e invece ne è venuto fuori un tiro strozzato che Di Gregorio ha respinto senza fare particolare fatica.

Il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale ufficiale YouTube ha spiegato come stanno le cose, visto che il numero 10 rossonero è stato preso un po’ di mira dalla critica: “Non ne monterei un caso. Posso garantire al 100% che all’interno del Milan non c’è nessun caso Leao, nessun punto interrogativo su di lui. Sta rientrando da un infortunio, certamente poteva fare meglio, ma non si monta un caso Leao per questo. Lui resta assolutamente una parte importante di questo Milan, un giocatore su cui Allegri fa affidamento e dal quale pretende di più. Nel Milan sono tutti dalla parte di Rafa”.

Dall’ambiente rossonero trapela assoluta tranquillità per quanto riguarda la situazione del portoghese, rientrato da poco. Ovviamente, si potrebbe parlare di “caso Leao” solo dopo una serie numerosa di prestazioni negative. Ora è un discorso prematuro. Sicuramente i due errori contro la Juventus gli hanno attirato numerose critiche, sarebbe successo praticamente a chiunque, dato che erano occasioni da gol abbastanza facili da finalizzare. Vedremo se Rafa saprà riscattarsi dopo la sosta nazionali.