Il Milan è la squadra peggiore d’Europa in un aspetto, statistica preoccupante

I rossoneri sono la peggior squadra d’Europa in una statistica molto importante: Allegri deve risolvere e forse la soluzione c’è già

Il Milan rientra da Torino con grande rammarico per aver buttato via due punti. Contro una Juventus in grossa difficoltà, e nettamente inferiore ai rossoneri per qualità della rosa e non solo, è arrivato soltanto un pareggio per zero a zero. Ci sono enormi responsabilità di Rafael Leao, che non ha saputo sfruttare due clamorose palle gol. La prima a due passi dalla porta ed è riuscito addirittura a calciare fuori; la seconda nei minuti di recupero, su assist illuminante di Luka Modric, ha dimostrato per l’ennesima volta di avere, a ormai 26 anni, una tecnica di tiro non idonea per questi livelli.

Ci sono colpe anche di Christian Pulisic per il calcio di rigore sbagliato in malo modo. In questo inizio di stagione ha trascinato i rossoneri con numeri clamorosi per gol e assist, e quindi un errore ci può stare, ma l’amaro in bocca resta. Inoltre, l’errore dell’americano sottolinea il grave problema che il Milan si porta dietro ormai da troppo tempo: i rigoristi.

Milan, c’è un grave problema da risolvere: la soluzione c’è

Non è il primo errore di Pulisic a Torino dal dischetto: l’ex Chelsea aveva infatti sbagliato anche contro i granata nella scorsa stagione. Si tratta del suo secondo errore in carriera: prima del Milan, non aveva mai fallito un penalty (ma i numeri erano bassi). “Gli avevo detto di non calciare di piatto” le parole di Massimiliano Allegri in panchina rivelate dal bordocampista di DAZN.

Quello di Pulisic è il quinto errore negli ultimi sette rigori calciati (71%): una media davvero clamorosa. Ma c’è di più: il Milan è la peggior squadra d’Europa in quanto ha sbagliato sette degli ultimi tredici calci di rigore (54%). Statistiche che non possono passare inosservate. Pulisic è un buon rigorista: con la maglia rossonera ne ha segnati due contro Parma e Lecce, ma è chiaro che non è un vero e proprio specialista. E lo stesso problema il Milan lo ha per quanto riguarda anche i calci di punizione: non c’è in rosa un giocatore che sappia essere decisivo. C’è però una domanda che tutti i tifosi si stanno facendo in questo momento: per livello di qualità ed esperienza, non sarebbe il caso di far calciare Modric? Una domanda che si farà anche Allegri nel corso di questi giorni.