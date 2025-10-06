Milan-Como in Australia, ufficiale: la UEFA ha deciso

È arrivato l’atteso annuncio sulla partita di Serie A che avrebbe dovuto essere giocata in Italia e per la quale è emersa l’opzione Australia.

In questi mesi si è parlato più volte della possibilità che Milan-Como, match della 24esima giornata della Serie A 2025/2026, si potesse disputare in Australia. Precisamente all’Optus Stadium di Perth, dove i rossoneri hanno giocato già due amichevoli negli ultimi due anni. Il 31 maggio 2024 contro la Roma e il 31 luglio 2025 contro la squadra locale.

Un’opzione emersa a causa dell’impossibilità di giocare a San Siro, visto che lo stadio di Milano sarà impegnato per le Olimpiadi invernali. Giocare in Australia viene visto dalla Lega Serie A come un’opportunità per promuovere il campionato italiano all’estero e magari stringere nuovi accordi commerciali. La cosa non piace ai tifosi italiani, soprattutto agli abbonati allo stadio.

Milan-Como a Perth: cosa è stato deciso

Per giocare una partita del campionato nazionale in Australia servono una serie di autorizzazioni. Ad esempio, quella della UEFA, che si è espressa oggi dopo il rinvio di qualche settimana fa.

La UEFA ha deciso di concedere il proprio ok “in via eccezionale” sia alla trasferta della Serie A in Australia sia a quella della Liga negli Stati Uniti. Oltre a Milan-Como da giocare a Perth, c’era da decidere anche su Villarreal-Barcellona a Miami.

Ceferin, presidente della UEFA, si è così espresso sul tema: “Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa. Qualsiasi altra soluzione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni. La nostra consultazione ha confermato l’ampiezza di queste preoccupazioni. Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l’integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente nazionale”.

Milan-Como dovrebbe essere giocata il 7 o l’8 febbraio 2026, mentre Villarreal-Barcellona il 20 dicembre. I club e le leghe Serie A e Liga avevano dato l’ok, così come le federazioni di Australia e Stati Uniti, mancava il via libera della UEFA. È arrivato.